Grande Fratello, Alfonso D’Apice finisce sotto accusa: il suo comportamento con Chiara Cainelli scatena l’indignazione del pubblico, con richieste di espulsione e polemiche online

Un nuovo caso sta scuotendo il Grande Fratello, e questa volta è Alfonso D’Apice a finire sotto accusa. Il 25enne napoletano è diventato il centro delle polemiche a causa di una frase pronunciata nei confronti di Chiara Cainelli, una delle concorrenti del reality show. La clip che ha ripreso l’incidente è diventata virale sui social, suscitando una forte reazione da parte del pubblico. Alcuni telespettatori hanno persino chiesto l’espulsione immediata di Alfonso per il suo comportamento ritenuto sessista e inappropriato.





Il bacio e il comportamento di Alfonso: il motivo del caos

Il caso è esploso subito dopo la puntata del 16 gennaio, quando, al termine della trasmissione, il confronto tra Alfonso e Chiara ha avuto luogo in camera da letto. La discussione ha avuto origine da una prova a cui Chiara era stata sottoposta durante la puntata, proposta da Alfonso Signorini. La concorrente doveva riconoscere i partecipanti maschili della Casa tramite un bacio, con gli occhi coperti da occhiali a forma di cuore. Mentre tutti gli altri concorrenti si limitavano a un semplice bacio a stampo, Alfonso ha deciso di osare di più, facendo scatenare la reazione di Chiara: “No, ma questo è un limone!” aveva esclamato, rifiutando il bacio.

Successivamente, a fine puntata, il confronto tra Alfonso e Chiara ha preso una piega inaspettata. Alfonso, evidentemente provocatorio, ha commentato: “Non ti facevo così timida. Cioè, una da Trento che va a ballare in tutte le discoteche è timida?”. Chiara, visibilmente infastidita, ha chiesto di ripetere la frase, e Alfonso non ha esitato a ripeterla. La sua risposta, però, ha ulteriormente irritato Chiara, che ha reagito con indignazione: “Cosa significa?” ha chiesto.

L’intervento di Javier e la reazione di Chiara

Nonostante il tentativo di chiarire da parte di Alfonso, l’intervento di Javier Martinez, che ha fatto una battuta infelice, ha ulteriormente peggiorato la situazione. “Dai, un limoncello,” ha detto Javier, cercando di alleggerire l’atmosfera, ma Chiara non ha preso bene la battuta e ha risposto seccamente: “Bevitelo tu il limoncello”.

La clip di questo scontro ha rapidamente suscitato un acceso dibattito online, con molti utenti che hanno denunciato il comportamento di Alfonso come sessista e inappropriato. “Brava per aver risposto a tono,” ha scritto un utente, mentre un altro ha definito Alfonso “viscido”. In molti hanno chiesto a gran voce che vengano presi provvedimenti nei suoi confronti, con alcuni suggerendo addirittura l’espulsione.

Le polemiche e il passato di Alfonso

Il comportamento di Alfonso ha riacceso anche polemiche legate al suo passato. Infatti, il 25enne napoletano è arrivato al Grande Fratello dopo aver partecipato a Temptation Island, dove è stato accusato dalla sua ex ragazza, Federica, di essere troppo geloso. Alcuni utenti hanno ricordato questo precedente, chiedendo se il comportamento di Alfonso sia davvero cambiato o se stia solo cercando di fare l’uomo di mondo ora che è sotto i riflettori.

Con la crescita delle polemiche, il pubblico è sempre più diviso sulla questione. C’è chi difende il comportamento di Alfonso e chi invece crede che la produzione debba prendere provvedimenti per un comportamento che molti ritengono inaccettabile. Solo il tempo dirà se la situazione si risolverà in modo pacifico o se ci saranno ulteriori sviluppi in questa controversa vicenda.