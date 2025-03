Grande Fratello, Alfonso D’Apice rompe il silenzio: l’annuncio che nessuno si aspettava

Il silenzio di Alfonso D’Apice è durato poco. L’ex concorrente del Grande Fratello è tornato a parlare in seguito alle polemiche scaturite negli ultimi giorni, legate al rapporto tra Lorenzo Spolverato e la sua fidanzata, Chiara Cainelli, ancora all’interno della Casa. Dopo aver annunciato di non voler più intervenire per evitare di influenzare il percorso di Chiara, Alfonso è stato costretto a rompere il silenzio per difendersi da nuove accuse.





Nei giorni scorsi, Alfonso aveva dichiarato che avrebbe espresso tutto ciò che aveva da dire durante la prossima puntata del reality. Tuttavia, un recente episodio lo ha spinto a chiarire nuovamente la sua posizione. In passato, Alfonso era già intervenuto pubblicamente in due occasioni: la prima per mettere in guardia Chiara dai comportamenti di Lorenzo, accusato di coinvolgerla in dinamiche di gioco discutibili, e la seconda per sostenere la sua amica Zeudi durante un acceso confronto con Shaila Gatta e lo stesso Spolverato.

Questa volta, però, Alfonso si è trovato al centro di una polemica nata sui social. Alcuni account hanno diffuso la notizia che l’ex concorrente avrebbe partecipato a una room dedicata ai fan di Javier Martinez, suo grande amico conosciuto all’interno della Casa. Durante questa presunta partecipazione, Alfonso avrebbe dichiarato di non votare Helena, scatenando l’indignazione dei fan della concorrente brasiliana. La voce si è diffusa rapidamente, attirando critiche e alimentando un acceso dibattito online.

È noto che tra Alfonso e Helena non ci sia mai stata grande sintonia, nonostante lei sia la fidanzata del suo amico Javier. Tuttavia, nessuno si sarebbe aspettato un comportamento simile da parte sua. Le accuse hanno portato Alfonso a intervenire per smentire categoricamente ogni coinvolgimento e chiarire la sua posizione.

Attraverso le sue storie su Instagram, Alfonso ha dichiarato: “Non ho altri social tranne Instagram e TikTok. Tutte le cose che scrivono o se si spacciano per me non sono io! Se ho qualcosa da dire lo scrivo qui nelle stories! Da quando sono uscito, per correttezza, essendo un ex concorrente, non ho mai scritto chi votare o chi non votare e continuerò a non farlo fino alla fine del programma!”.

Con queste parole, Alfonso ha negato di aver partecipato a qualsiasi room o discussione che potesse influenzare il pubblico. Ha inoltre ribadito di voler rispettare il percorso dei concorrenti ancora in gara, evitando qualsiasi interferenza. Anche in merito a Chiara, Alfonso aveva già chiarito la sua posizione in un post precedente: “Non voglio influenzare le sue scelte: questo è il suo percorso e farà ciò che riterrà giusto per sé”.