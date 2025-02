Grande Fratello, Alfonso eliminato a sorpresa: “Mi dispiace solo per una cosa”. Ecco le sue parole dopo l’uscita

Alfonso D’Apice lascia la casa del Grande Fratello tra incredulità e rammarico. Il suo addio segna un momento di forte emozione per tutti.





La puntata del Grande Fratello andata in onda ieri sera ha regalato al pubblico un colpo di scena inaspettato: Alfonso D’Apice, uno dei concorrenti più amati e protagonisti delle dinamiche nella casa, è stato eliminato tramite televoto. La scelta non è stata facile, visto che in nomination c’erano concorrenti forti e presenti da mesi nel reality.

Alla fine, il televoto ha decretato l’uscita di Alfonso, lasciando increduli sia i suoi amici nella casa che i telespettatori. Iago Garcia, suo avversario diretto nella nomination, si è salvato, nonostante in molti pensassero che sarebbe stato lui a lasciare il gioco.

Alfonso eliminato: incredulità nella casa

Lo stesso Iago, attore spagnolo e protagonista di un ripescaggio nelle scorse settimane, si è detto certo di uscire. Al momento del verdetto, però, è rimasto sorpreso e ha gioito incredulo per la sua salvezza. Al contrario, Alfonso e il suo gruppo di amici hanno avuto difficoltà ad accettare l’eliminazione.

In molti nella casa erano convinti che Alfonso fosse destinato a diventare il secondo finalista o che potesse beneficiare di un bonus per rientrare in gioco. Ma così non è stato, e l’ex protagonista di Temptation Island ha dovuto dire addio alla casa e alla sua compagna di avventura, Chiara Cainelli, che è scoppiata in lacrime subito dopo l’eliminazione.

Le parole di Alfonso dopo l’eliminazione

Dopo aver attraversato la famigerata porta rossa, Alfonso ha parlato davanti alle telecamere del Grande Fratello, dimostrando grande maturità e accettando il risultato del televoto:

“Va bene, è andata benissimo così”.

Nonostante il tono positivo, Alfonso ha confessato di avere un unico rammarico:

“Mi è dispiaciuto che non ho potuto portare avanti il nome di Napoli più avanti, ma non fa niente. È stata una bellissima esperienza”.

Le sue parole hanno colpito il pubblico, che ha apprezzato la sua sincerità e il legame profondo con le sue radici.

Un addio dopo una serata da protagonista

L’eliminazione di Alfonso è arrivata al termine di una serata in cui è stato uno dei grandi protagonisti. Durante la puntata, si è aperto con il pubblico, mostrando il lato più autentico di sé. Il suo percorso nella casa è stato caratterizzato da momenti di grande intensità e da un forte coinvolgimento nelle dinamiche del gioco.

Ora, fuori dalla casa, Alfonso lascia un vuoto tra i suoi amici e soprattutto in Chiara, che ha vissuto l’eliminazione come un duro colpo. Tuttavia, il suo addio potrebbe rappresentare un punto di svolta per le dinamiche future del reality.