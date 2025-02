Grande Fratello, Alfonso sotto accusa: i fan di Javi gridano al tradimento

Alfonso D’Apice finisce nel mirino dei fan di Javi per una conversazione con Lorenzo. La polemica esplode sui social dopo il comportamento al GF.

Al Grande Fratello, la relazione di Alfonso D’Apice con Javier Martinez è stata una delle più ammirate dai fan. I due sembravano avere un legame quasi fraterno, con Alfonso che si è sempre mostrato un grande sostenitore di Javi, soprattutto in ambito sentimentale. Ma recentemente, alcuni atteggiamenti di Alfonso hanno suscitato polemiche e fatto infuriare i fan di Javi.





Il motivo scatenante è stato un episodio avvenuto nella notte, quando le telecamere del GF hanno catturato una conversazione tra Alfonso e Lorenzo Spolverato. Nonostante il rapporto tra Javi e Lorenzo non sia dei migliori, nulla ha mai impedito ad Alfonso di avvicinarsi al fotomodello. Tuttavia, il tono della conversazione tra i due ha sollevato più di qualche perplessità.

Lorenzo, con sarcasmo, ha iniziato a stuzzicare Alfonso dicendo: “Ma questa nuova amicizia argentino-argentino?”, facendo riferimento all’ingresso di Federico Chimirri, il dj sudamericano con cui Javi aveva legato immediatamente. “Tu rimani sempre il suo migliore amico anche se è arrivato un altro…”, ha aggiunto Lorenzo, seguito da una risata. Alfonso, visibilmente divertito, ha risposto: “In che senso? Certo…” e ha riso, suscitando l’indignazione dei fan di Javi.

La reazione dei fan e il messaggio aereo per Javi

Molti supporter di Javi hanno visto in questa conversazione una sorta di tradimento da parte di Alfonso, accusandolo di aver riso alle spalle del pallavolista argentino. Un fan ha scritto sui social: “Lorenzo e Alfonso, due m*”, mentre un altro ha detto: “Da quando Alfonso è diventato il cagnolino di Spolverato?”. Le polemiche sono esplose, alimentate anche da un messaggio aereo che era stato inviato qualche giorno fa per avvisare Javi di non fidarsi di Alfonso.

Nonostante le critiche, Javi ha sempre ribadito di fidarsi completamente di Alfonso. In un’intervista recente, ha dichiarato di considerarlo un amico fidato, nonostante le tensioni che si sono create tra loro e gli altri concorrenti.

Il rapporto tra i due, quindi, non sembra essere stato messo in discussione, ma le reazioni del pubblico continuano a dividere i fan. Questo episodio ha messo in luce le dinamiche interne della casa del Grande Fratello, dove le alleanze e le rivalità sono sempre sotto gli occhi attenti del pubblico.