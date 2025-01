Grande Fratello: Amanda pronta a lasciare la Casa, il motivo dietro la sua furiosa reazione

Le tensioni al Grande Fratello raggiungono il culmine. Amanda Lecciso difende Helena Prestes e minaccia di abbandonare il programma per non accettare il bullismo

Nella Casa del Grande Fratello, l’atmosfera si fa sempre più tesa a causa delle continue aggressioni nei confronti di Helena Prestes, scatenate principalmente da Lorenzo Spolverato e da altri concorrenti. Le accuse e le dinamiche di gruppo hanno scatenato una reazione furiosa da parte di Amanda Lecciso, che ha deciso di prendere una posizione netta in difesa della modella brasiliana.





Amanda, indignata da ciò che stava accadendo, ha dichiarato: “Io devo avere paura di volerti bene?! Ma stiamo scherzando? Oggi hanno detto parolacce e cose orribili su Helena senza microfono…”. La Lecciso ha messo in chiaro il suo disappunto per il comportamento ostile verso Helena, accusando il gruppo di voler creare una sorta di “terrorismo psicologico”, come se fosse una guerra all’interno della Casa.

“Non ci sto a questo gioco sporco,” ha continuato, aggiungendo che è fondamentale che tutto ciò venga mostrato in puntata per permettere al pubblico di capire la vera dinamica. Amanda ha anche criticato l’atteggiamento di Lorenzo Spolverato e di chi sta formando un “branco” contro Helena. Secondo lei, questo tipo di comportamento è assolutamente inaccettabile e dovrebbe essere reso visibile, senza alcuna censura.

Le parole di Amanda sono state particolarmente forti, soprattutto quando ha sottolineato che alcuni concorrenti, come Zeudi Di Palma, si stiano avvicinando a chi non li sostiene realmente, ma solo per andare contro Helena. Secondo Amanda, questa è una dinamica negativa che sta indebolendo il gruppo e creando divisioni all’interno della Casa. La situazione ha portato a una vera e propria spaccatura, con un lato che attacca Helena, come Lorenzo Spolverato, Shaila Gatta e Ilaria Galassi, e l’altro che la difende, tra cui Amanda Lecciso, Iago Garcia e Stefania Orlando.

Questi ultimi hanno criticato apertamente l’atteggiamento del “branco” e parlato di bullismo. Iago Garcia ha definito la situazione come un “atteggiamento mafioso”, mentre Stefania Orlando ha affermato: “Loro non hanno capito che facendo così non escono vincenti… è troppo facile essere tutti contro una persona.” La tensione è palpabile, e la situazione sembra destinata a peggiorare.

Nel mezzo di tutto questo, Amanda Lecciso ha preso una posizione decisa, dichiarando di essere pronta a lasciare il programma pur di non scendere a compromessi con i suoi principi. “Se è così, me ne vado, non posso rimanere in un ambiente dove si fa terrorismo psicologico contro una persona”, ha affermato. La sua reazione ha scatenato un dibattito intenso, con molti spettatori che hanno espresso il loro supporto per la sua presa di posizione.

La reazione di Amanda ha acceso i riflettori sul rispetto e sulla convivenza all’interno della Casa del Grande Fratello, sollevando domande cruciali sul comportamento dei concorrenti e sull’atteggiamento del pubblico. La situazione non sembra destinata a placarsi, e la tensione continua a salire. Resta da vedere se Amanda manterrà la sua promessa di lasciare il programma o se il suo intervento riuscirà a cambiare le dinamiche nella Casa.