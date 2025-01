Grande Fratello, caos fuori dalla casa: polemiche e accuse su Helena Prestes

Anche questa settimana, Grande Fratello sta scatenando un nuovo scandalo. Infatti, all’estiero, il conto alla rovescia per la prossima puntata del reality del lunedì è una vera e propria agonia. Le scintille sono arrivate la settimana scorsa dopo che Jessica Morlacchi ha deciso di abbandonare spontaneamente il programma, dopo essere stata nominata d’ufficio assieme alle due coinquiline Helena Prestes e Ilaria Galassi.





I fatti erano stati moventi di comportamenti quantomeno discutibili. La produzione ha infatti deciso di sanzionarle, anche se Jessica non ha accettato la decisione e ha abbandonato il gioco. Helena e Ilaria rimangono quindi in nomination, ma a decidere il percorso della spagnolina in realtà potrebbe essere il pubblico.

In nomination, infatti, ci sono anche Luca Calvani, Tommaso Franchi e Shaila Gatta. Le ultime ore però sono scoppiate le proteste contro gli sponsor di un concorrente e peraltro è tornata alla ribalta la storia, già esistita nel gioco del fascismo. Decine di fan di Shaila hanno infatti accusato i sostenitori di Helena Prestes di compiere una pratica di bot e call center a favore di Helena Prestes, votando in maniera massiccia dal Brasile.

Secondo i followers spagnoli la sorella di Helena avrebbe, infatti, incitato dappertutto i social alla modella, sostenendo quindi, con il pubblico attivo dal Brasile, una polemica infuocata. Intanto, si moltiplicano le richieste di annullare il televoto. Decine di utenti hanno infatti contattato il Codacons e in molti sostengono:Questi ci fanno fuori Shaila!!! per favore fate qualcosa… CHARCHEMOS TUTTI CON IL CODACONS.

Altri, considerano i voti uscenti dal Brasile come anomali e vorrebbero farli eliminare. Alcuni sostenitori di Shaila sono, infatti, accusati di sfruttare bot e account fasulli a sostegno della stessa, sostenendo che sia diventato un gioco di trucchi e inganni. “Loro dicono che i voti dal Brasile non li possiamo usare, ma sono i primi a usare i bot!” affermano i followers di Helena. Un vero e proprio caos sta, dunque, invadendo il mondo di Grande Fratello, con accuse vicendevoli e incredibile delirio mediatico. Le polemiche infuriano online, tappezzate di sostenitori che si respirano. Il tempo dirà.