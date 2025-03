Grande Fratello: Chiara, Giglio, Lorenzo e Shaila si uniscono contro Zeudi! Scopri il sorprendente colpo di scena!

Negli ultimi giorni, Zeudi Di Palma ha attirato l’attenzione al Grande Fratello a causa di una serie di conflitti che hanno messo in luce la sua difficile situazione all’interno della Casa. Le tensioni con Helena Prestes hanno caratterizzato gran parte della sua esperienza, ma le discussioni con i membri della sua fazione, tra cui Lorenzo, Giglio e Chiara—una delle sue amiche più intime—hanno rivelato un lato della concorrente che fino a quel momento era rimasto nascosto. Questi scontri hanno suscitato un acceso dibattito tra il pubblico e gli altri concorrenti.





Il primo episodio significativo è stato il confronto acceso tra Zeudi e Helena, scaturito da alcuni schizzi d’acqua che hanno intensificato le già presenti tensioni tra le due modelle. In un’altra occasione, durante una puntata, Zeudi ha avuto un litigio con Lorenzo, il quale l’ha accusata di essere una stratega. Successivamente, le tensioni si sono amplificate con Giglio e Chiara, scatenando reazioni forti tra i telespettatori, che hanno cominciato a notare il comportamento di Zeudi.

In particolare, Chiara, che sembrava essere una delle confidente più fidate di Zeudi, ha espresso il suo disappunto in una conversazione con Shaila, affermando che la De Palma non le ha permesso di esprimere le proprie opinioni e si è comportata in modo maleducato. Questo commento ha messo in evidenza un aspetto della personalità di Zeudi che ha sorpreso molti.

Il conflitto con Giglio è emerso quando Zeudi, infastidita dalla presenza di Lorenzo, ha abbandonato il gioco del biliardino, lasciando i suoi compagni di gioco in difficoltà. Durante una partita con Chiara, Shaila e Jessica, Zeudi si è avvicinata a Giglio con un tono minaccioso, esprimendo il desiderio di chiarezza: “Ieri mi hai detto una cosa, che a te piace dire le cose in faccia. Sai, anche a me piacerebbe sentirmi dire le cose in faccia”. Giglio, rispondendo, ha ribadito che le aveva già detto che si comportava come una bambina.

Zeudi ha continuato a provocare Giglio, cercando di metterlo in difficoltà: “Quando me l’hai detto? Me lo hai detto guardandomi negli occhi”. Tuttavia, Giglio ha mantenuto la calma e ha replicato: “Te l’ho detto guardandoti negli occhi e te lo ridico, sei una bambina”. Questo scambio ha dimostrato l’intensità della situazione, con Zeudi che cercava di giustificare il suo comportamento dopo il confronto con Lorenzo.

Stanco delle provocazioni, Giglio ha commentato che Zeudi si sentiva forte solo ora che si avvicinava la finale. Poco dopo, Zeudi ha chiamato Chiara per parlare, ma quando si sono ritrovate in camera, ha cambiato atteggiamento, affermando di non avere voglia di discutere. Chiara, delusa, si è sfogata nuovamente con Shaila, definendo Zeudi maleducata. Questo comportamento potrebbe costare caro a Zeudi, che ora rischia di compromettere le sue possibilità di arrivare in finale.