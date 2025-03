Grande Fratello, colpo di scena clamoroso: ecco cosa è successo dopo la semifinale

La semifinale del Grande Fratello, andata in onda lunedì 24 marzo 2025, è stata caratterizzata da emozioni intense e colpi di scena. Oltre alle eliminazioni già previste dal televoto settimanale, la produzione ha deciso di aggiungere altri due televoti flash per determinare il quarto finalista del reality condotto da Alfonso Signorini. La serata si è aperta con l’eliminazione di Luca Giglioli, che ha ottenuto solo il 20,76% dei voti, contro il 41,27% di Chiara Cainelli e il 37,97% di Helena Prestes.





La sorpresa è arrivata poco dopo, con l’eliminazione di Javier Martinez, seguita dal verdetto che ha escluso definitivamente dalla competizione Shaila Gatta. Tra i finalisti, Helena Prestes si è assicurata un posto, scatenando un vero e proprio dibattito sui social. I fan del programma si sono divisi tra chi ha esultato per la vittoria della modella brasiliana e chi, invece, ha espresso delusione per l’uscita dell’ex velina di Striscia la Notizia, che sperava di condividere la finale con il fidanzato Lorenzo Spolverato.

Sui social, i commenti non sono mancati. Tra i più condivisi, si leggono frasi come: “Era oraaaaa”, “Finalmente una gioia”, “FINALMENTE POSSIAMO DIRE VERAMENTE: ‘il pubblico ha deciso’”, e “LA SCONFITTA DEGLI SHAILENZO. LA SCONFITTA DEI BOT PRO CHIARA. Che serata. Che emozioni”. L’ingresso in finale di Helena ha diviso i telespettatori, confermando le forti polarizzazioni che hanno caratterizzato questa edizione del reality.

Nonostante i colpi di scena e le emozioni della semifinale, la giornata successiva ha portato una notizia poco positiva per Alfonso Signorini e la produzione del programma. Gli ascolti della puntata hanno registrato un calo significativo, segnando uno dei peggiori risultati nella storia del Grande Fratello. Secondo i dati Auditel, la semifinale ha ottenuto solo il 16,8% di share su Canale 5, con poco più di due milioni di telespettatori. Un risultato che si pone in netto contrasto con il successo di Rai 1, che si è aggiudicata la prima serata grazie al 25,1% di share del programma Champagne – Peppino di Capri.

Il calo di ascolti è un segnale evidente del disinteresse crescente del pubblico verso le dinamiche della casa. Le polemiche, i litigi e le strategie di gioco, che tradizionalmente catturano l’attenzione dei telespettatori, non sono riusciti a mantenere vivo l’interesse in questa edizione. Nonostante i tentativi di ravvivare il programma con colpi di scena e rientri in gioco, il reality sembra ormai aver perso parte del suo fascino.

La semifinale ha visto l’uscita di tre concorrenti: Luca Giglioli, Javier Martinez e Shaila Gatta, mentre Helena Prestes si è unita agli altri finalisti, tra cui Lorenzo Spolverato, Jessica Morlacchi e Zeudi Di Palma. La finale, prevista per la prossima settimana, decreterà il vincitore di questa edizione, ma il calo degli ascolti solleva interrogativi sul futuro del programma e sulla sua capacità di rinnovarsi per coinvolgere nuovamente il pubblico.