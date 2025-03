Grande Fratello, confessione inaspettata di una concorrente: sono io che faccio odore, guarda cosa è successo

Manca ormai pochissimo alla finale del Grande Fratello, che andrà in onda il 31 marzo sotto la conduzione di Alfonso Signorini. I concorrenti rimasti nella Casa più spiata d’Italia sono sei: i quattro finalisti – Lorenzo, Jessica, Zeudi e Helena – e due inquilini ancora in bilico, Jessica e Mariavittoria, che si sfideranno al televoto per conquistare l’ultimo posto disponibile. Il verdetto sarà annunciato all’inizio della puntata finale, quando una delle due dovrà abbandonare immediatamente il gioco, mentre l’altra avrà l’opportunità di competere per il titolo di vincitore.





Con l’avvicinarsi della conclusione, la Casa appare più tranquilla e silenziosa, decisamente diversa dalla vivace atmosfera che ha caratterizzato i mesi precedenti. I concorrenti, per ingannare il tempo e complice l’arrivo della primavera, hanno deciso di dedicarsi alle pulizie generali, un’attività che ha coinvolto tutti in un clima di collaborazione. Armati di spugne, panni e detergenti, i ragazzi si sono impegnati a sistemare ogni angolo della Casa, che li ha ospitati per oltre sei mesi.

Tra le varie scene trasmesse in diretta, una in particolare ha attirato l’attenzione del pubblico e dei telespettatori sui social. In cucina, durante le pulizie, si è verificato un episodio curioso che ha avuto come protagoniste Chiara Cainelli e Mariavittoria Minghetti. Mentre Mariavittoria era intenta a lucidare il piano del lavandino, Chiara, che si trovava nelle sue vicinanze, si è improvvisamente allontanata coprendosi il naso. “Mamma mia che puzza sto straccio!” ha esclamato la concorrente di Trento, scatenando la reazione ironica di Mariavittoria, che ha risposto prontamente: “No, guarda, sono io”.

La scena, già di per sé divertente, ha preso una piega ancora più inaspettata quando Chiara è tornata indietro, ha sollevato il braccio di Mariavittoria e, scherzando, le ha annusato l’ascella. Dopo averlo fatto, ha esclamato: “Mamma miaaaaaa!” e si è allontanata ridendo. Mariavittoria, divertita dalla situazione, ha replicato sorridendo: “Non è vero!” e si è lasciata andare a una risata, dimostrando di essere pronta a scherzare nonostante l’imbarazzo del momento.

La clip dell’episodio è diventata rapidamente virale sui social, dove gli utenti hanno commentato con ironia la leggerezza della scena. Questo momento di complicità tra le due concorrenti ha sorpreso molti spettatori, considerando che in passato Chiara e Mariavittoria avevano avuto alcune incomprensioni. Tuttavia, con l’avvicinarsi della fine del programma, sembra che tutti i concorrenti abbiano deciso di mettere da parte le rivalità per vivere serenamente gli ultimi giorni nella Casa.

Le pulizie di primavera, oltre a rappresentare un’occasione per sistemare gli ambienti, sono state anche un modo per i ragazzi di trascorrere il tempo in un contesto ormai privo delle dinamiche più accese che hanno caratterizzato le settimane precedenti. La Casa, infatti, appare decisamente più vuota, e l’atmosfera è quella di una chiusura imminente. Nonostante ciò, non mancano i momenti di leggerezza e di condivisione, che continuano a intrattenere il pubblico.

Con la finale ormai alle porte, i concorrenti rimasti si preparano a vivere le ultime emozioni di questa edizione, che è stata segnata da numerose polemiche, colpi di scena e dinamiche complesse. Una volta usciti dalla Casa, sarà interessante vedere quali rapporti dureranno anche al di fuori del programma. Per ora, però, l’attenzione è tutta rivolta al televoto tra Jessica e Mariavittoria e alla sfida decisiva che decreterà il vincitore del Grande Fratello.