Grande Fratello, “Cosa ha detto Javier riguardo alla vittoria di Helena”: il silenzio interrotto da un gesto inaspettato!

La semifinale del Grande Fratello, andata in onda ieri, ha regalato momenti di grande intensità emotiva, in particolare per i sostenitori della coppia formata da Helena Prestes e Javier Martinez. In un’ora carica di emozioni, il pubblico ha assistito all’eliminazione del pallavolista argentino, seguita dall’incoronazione di Helena come quarta finalista del reality.





Javier ha dovuto lasciare la casa dopo aver perso il televoto contro Chiara Cainelli e Shaila Gatta. La sua eliminazione, sebbene inaspettata, è stata accolta con sportività e gratitudine. Appena varcata la celebre porta rossa, ha trovato il tempo per rivolgersi al pubblico e allo staff del programma, dichiarando: “Ragazzi, ci sta. Fa parte del gioco. Sono davvero fiero di essere arrivato fin qui. Ho affrontato concorrenti molto forti, quindi il risultato è giusto. Ho dato tutto me stesso in questa esperienza, senza rimorsi. Grazie per l’affetto e il supporto.”

Dopo l’uscita di Javier, Helena ha iniziato un nuovo capitolo della sua avventura. Con il 52,22% dei voti, la modella brasiliana ha superato le sue avversarie, Shaila (16,4%) e Chiara (31,38%), conquistando ufficialmente un posto in finale insieme a Lorenzo, Jessica e Zeudi.

La reazione di Javier alla vittoria di Helena è stata travolgente. Non appena Alfonso Signorini ha annunciato il verdetto, il 29enne è saltato al centro dello studio per abbracciarla, mentre il pubblico esplodeva in applausi. Non solo ha espresso la sua gioia per il trionfo di Helena, ma ha anche rilasciato una dichiarazione sorprendente: “Per me è come se avessi vinto anche io. Con Helena fuori voglio costruire qualcosa di serio. Sogniamo una famiglia, dei figli. E se vincesse, il montepremi ci darebbe una grande mano.”

Questa affermazione ha attirato l’attenzione su una coppia già molto amata dal pubblico. Helena, rispondendo in diretta, ha confermato le intenzioni di Javier, scherzando ma con un fondo di verità: “Vorrei vincere perché Javi vuole un sacco di bambini, e quei soldi ci servirebbero.” Anche al di fuori delle telecamere, l’entusiasmo non si è affievolito. Durante una pausa pubblicitaria, una spettatrice presente in studio ha raccontato di aver visto Javier esultare, felice come se avesse raggiunto lui stesso il traguardo. Poco dopo, l’ex gieffino ha condiviso su Instagram una foto del suo abbraccio con Helena, ricevendo numerosi messaggi di affetto dai fan della coppia.