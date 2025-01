Grande Fratello: eliminazione a sorpresa in arrivo, Zeudi Di Palma in bilico

La tensione sale al Grande Fratello: Zeudi Di Palma è a rischio eliminazione, mentre Iago Garcia e Jessica Morlacchi ricevono il sostegno del pubblico

Il Grande Fratello sta entrando nella sua fase finale, con il pubblico che ora gioca un ruolo fondamentale nel determinare chi accederà alla cerchia dei finalisti. In vista della prossima eliminazione, che avverrà lunedì 3 febbraio, sei concorrenti sono finiti sotto osservazione: Zeudi Di Palma, Iago Garcia, Jessica Morlacchi, Emanuele Fiori, Luca Giglioli e Ilaria Galassi. Tuttavia, la sfida si fa sempre più accesa e le nomination stanno generando polemiche tra i partecipanti.





Al momento, Zeudi Di Palma è la concorrente con il numero più basso di voti e potrebbe essere la prossima eliminata. Nonostante il suo ingresso nella Casa come una figura di grande impatto, Zeudi ha suscitato molte discussioni, in particolare riguardo alla sua relazione con Helena e al suo coinvolgimento con Javier Martinez. La sua dichiarazione di infatuazione per Helena è stata messa in dubbio da alcune compagne di gioco, tra cui Mariavittoria Minghetti e Pamela Petrarolo, che non credono alla sua versione degli eventi.

Nel frattempo, Iago Garcia si trova in cima alla classifica con il 55% delle preferenze, seguito da Jessica Morlacchi, che sembra al sicuro con circa il 15% dei voti. In terza posizione c’è Luca Giglioli, che ha ottenuto quasi il 9% dei consensi, seguito da Emanuele Fiori con circa l’8%. Zeudi, con solo il 6,50% dei voti, si trova in pericolo, con Ilaria Galassi appena dietro di lei al 6,40%.

Nonostante la sua posizione critica, Zeudi ha cercato di rimediare alle sue azioni e ha avuto un chiarimento con Helena, con la quale ha siglato una pace. Questo gesto potrebbe aiutarla a recuperare terreno con il pubblico, soprattutto con le numerose fan della coppia “Zelena” che sperano in un riscatto della sua immagine.

La prossima puntata sarà cruciale, e Zeudi ha ancora qualche giorno per cercare di recuperare il favore del pubblico e evitare l’eliminazione. Resta da vedere se riuscirà a cambiare l’opinione dei telespettatori o se, al contrario, il suo percorso al Grande Fratello giungerà a una fine precoce.