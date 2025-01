Grande Fratello: gesto fuori luogo di Bernardo Cherubini verso Amanda Lecciso durante la festa a tema

Un momento di forte imbarazzo si è verificato al Grande Fratello durante la serata del 18 gennaio, che ha visto i concorrenti divertirsi con una festa a tema ispirata all’Antica Roma. Tra balli e costumi dell’epoca, non sono mancati i momenti di tensione, come la rottura definitiva tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta, e una scena che ha scosso i telespettatori: un gesto inappropriato di Bernardo Cherubini nei confronti di Amanda Lecciso.





Amanda lascia il gruppo dopo un gesto fuori luogo di Bernardo

Durante i balli della serata, Bernardo Cherubini, noto per avere espresso un certo interesse verso Amanda nonostante la significativa differenza d’età, si è reso protagonista di un comportamento che ha lasciato Amanda visibilmente scioccata. Secondo i video circolati sui social, Bernardo si sarebbe appoggiato fisicamente alla coinquilina durante il ballo, un contatto che Amanda non ha gradito. La concorrente, infastidita e offesa, ha deciso di allontanarsi dal gruppo per non continuare a subire ulteriori mancanze di rispetto.

Nonostante Amanda avesse già chiarito che tra loro non ci sarebbe mai stato nulla, Bernardo ha continuato ad avvicinarsi, ignorando i suoi chiari segnali di disagio. Il suo gesto è stato definito esagerato e fuori luogo, suscitando la disapprovazione degli altri concorrenti e del pubblico.

La reazione sui social: critiche contro Bernardo

Gli utenti dei social, in particolare su X (ex Twitter), hanno espresso il loro dissenso verso il comportamento di Bernardo. Tra i commenti più accesi si legge: “Schifoso, questo gesto è da denuncia,” e “Berni ha mancato di rispetto ad Amanda per tutta la sera, giustamente lei si è offesa.” Alcuni hanno anche criticato il fandom che lo supporta, considerandolo complice di atteggiamenti inaccettabili.

Anche nella Casa il gesto di Bernardo ha sollevato malumori. Sebbene il momento non sia stato approfonditamente commentato in diretta, molti coinquilini hanno mostrato solidarietà ad Amanda. L’accaduto, insieme agli altri episodi di tensione della serata, ha reso evidente quanto la convivenza stia diventando sempre più difficile per alcuni concorrenti.