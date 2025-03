Grande Fratello, Giglio è al centro di una polemica dopo aver usato un termine offensivo nei confronti di Mariavittoria, che soffre di bulimia. Ecco cosa è successo

La prossima puntata del Grande Fratello, prevista per lunedì 24 marzo, si preannuncia come un evento ricco di emozioni, essendo la semifinale del programma. In questa occasione, i concorrenti si preparano a affrontare una doppia eliminazione, mentre i già finalisti Lorenzo, Jessica e Zeudi continuano a guadagnare consensi. Con l’avvicinarsi della finale, i fandom si stanno dimostrando più combattivi che mai, rendendo questi giorni particolarmente frenetici.





Le polemiche non mancano mai nel reality show, e la situazione attuale è segnata da continui cambiamenti di opinione tra i fan. Recentemente, dopo l’allontanamento di Shaila da Zeudi, i sostenitori di quest’ultima hanno espresso il desiderio di vederla eliminata nel prossimo televoto. Tuttavia, ora l’attenzione è rivolta a Giglio, attualmente in nomination insieme a Helena e Chiara, e a rischio di eliminazione, secondo i sondaggi.

I fandom dei concorrenti sono molto attivi e non perdono occasione per monitorare ogni dettaglio che possa influenzare le votazioni. In questo contesto, Giglio si è trovato al centro di una bufera mediatica a causa di una frase pronunciata in un momento privato. Mentre si trovava nel bagno con Javier, Giglio ha commentato l’arrivo di Mariavittoria, che indossava un vestito elegante, dicendo: “Vacca”. Questo termine, interpretato come una forma di body shaming, ha scatenato una reazione immediata sui social.

Diversi utenti hanno criticato aspramente Giglio, accusandolo di mancanza di rispetto nei confronti di Mariavittoria, che ha rivelato pubblicamente di soffrire di bulimia. Un tweet in particolare ha riassunto il sentimento dei fan: “Giglio è veramente un pezzo di merdaaaa. Dire vacca a una ragazza che soffre di disturbi alimentari che schifo.” Questo commento ha evidenziato la gravità della situazione e la sensibilità del tema trattato.

In risposta alle accuse, alcuni sostenitori di Giglio hanno cercato di difenderlo, affermando che la parola “vacca” nel dialetto emiliano può essere utilizzata per descrivere qualcosa di eccentrico o bello, senza alcuna intenzione offensiva. Tuttavia, il contesto in cui è stata pronunciata la frase ha reso difficile per molti accettare questa spiegazione.

La polemica ha attirato l’attenzione non solo dei fan ma anche dei media, con articoli e discussioni che si sono moltiplicati online. La situazione di Giglio è diventata un esempio di come le parole possano avere un impatto significativo, specialmente quando si parla di temi delicati come i disturbi alimentari. La reazione dei fandom dimostra quanto siano sensibili e pronti a difendere i propri beniamini, ma anche a condannare comportamenti ritenuti inaccettabili.

Con l’avvicinarsi della semifinale, le tensioni tra i concorrenti e i loro sostenitori sono destinate a crescere. La doppia eliminazione potrebbe cambiare le dinamiche all’interno della casa e influenzare le strategie dei fandom. Mentre Giglio e gli altri concorrenti si preparano a affrontare le conseguenze delle loro azioni, il pubblico rimane in attesa di scoprire chi avrà la meglio in questa fase cruciale del gioco.