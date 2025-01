Grande Fratello, Giglio incita i coinquilini: “Non si risolve parlando, è necessaria l’anarchia”, la regia interviene

Grande Fratello, concorrenti in rivolta per il ritorno degli eliminati: scoppiano le polemiche e la regia interviene con la censura

Nella casa del Grande Fratello, il clima si fa sempre più teso. Dopo la puntata di lunedì 20 gennaio, la decisione della produzione di reintegrare i concorrenti precedentemente eliminati o ritirati ha sollevato forti proteste. Molti gieffini percepiscono questa scelta come una grave ingiustizia, causando accesi dibattiti tra gli inquilini. La situazione è stata resa ancora più esplosiva dalla decisione della regia di censurare le conversazioni più critiche sul tema.





Le reazioni dei concorrenti e la censura della regia

Le prime discussioni si sono accese subito dopo l’annuncio del ritorno dei vecchi concorrenti. Pamela Petrarolo, parlando con Javier Martinez, ha espresso perplessità sul “televoto flash” che avrebbe permesso ai gieffini eliminati di rientrare nella casa. Tuttavia, la regia ha interrotto la conversazione, censurandola. Anche Stefania Orlando, nel tentativo di spiegare a Shaila Gatta che il pubblico ha avuto un ruolo decisivo nella decisione, è stata bloccata: “Confido nella serietà del pubblico e nell’idea di giustizia”, aveva detto prima che l’audio venisse tagliato.

Le critiche sulla convivenza con i vecchi concorrenti

Le tensioni sono aumentate anche in cortile, dove un gruppo di gieffini discuteva del tema. Chiara Cainelli ha sottolineato l’incoerenza della situazione, ricordando che, in momenti di debolezza, alcuni concorrenti hanno scelto di ritirarsi volontariamente. Alfonso D’Apice ha ipotizzato che questa decisione potrebbe spaccare ulteriormente la casa: “Si creerà un altro tipo di gruppo, quelli che c’erano e quelli che sono rientrati”. Anche Tommaso Franchi ha espresso preoccupazione, ricordando come chi torna in gioco dopo un periodo di assenza spesso fatichi a reintegrarsi.

A gettare benzina sul fuoco è stato Giglio, che ha proposto una soluzione drastica per protestare contro il ritorno degli eliminati:

“Se continuiamo a parlare non serve a niente. Si va in anarchia, della serie che le persone che rientrano le nomini a flotta, tutte, perché non ci devono stare qui, quindi è anarchia.”

Anche in questo caso, la regia è intervenuta rapidamente, staccando l’audio e censurando la conversazione.

Questa controversa decisione della produzione sembra aver segnato un punto di rottura nella casa. I gieffini appaiono sempre più divisi tra chi accetta la scelta del pubblico e chi la vive come un tradimento alle regole del gioco. Mentre la regia continua a monitorare e censurare le discussioni più accese, il pubblico assiste a un’escalation di tensioni che potrebbe riservare ulteriori colpi di scena.

Javi e MV non sono d’accordo con il riprscaggio, censurati, Stefy e Shaila, idem, in giardino c’è Tommi e viene censurato, Giglio propone anarchia e parte censura…il precedente che sta creando il #grandefratello per favorire palesemente Helena è imbarazzante!#tommavi #shailenzo pic.twitter.com/xxtro3DRkF — Ele (@EleFerrari2) January 21, 2025