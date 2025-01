Grande Fratello: “Hai 62 anni, la mano sulla te*** anche no”: la reazione di Tommaso al gesto di Bernardo con Mariavittoria

Un gesto inaspettato durante un gioco al Grande Fratello scatena la reazione di Tommaso, fidanzato di Mariavittoria, e accende il dibattito sui social.





Un filmato del Grande Fratello ha suscitato molta discussione nelle ultime ore, coinvolgendo Bernardo, Mariavittoria e Tommaso. Durante un gioco tra i concorrenti, in cui dovevano passarsi una mela senza l’uso delle mani, è accaduto qualcosa che non è passato inosservato. Quando Bernardo ha passato la mela a Mariavittoria, si è verificato un gesto inaspettato: il suo braccio ha sfiorato il seno di lei. Nonostante l’incidente, Mariavittoria ha preso la situazione con calma, comprendendo che si trattava di un errore involontario. Tuttavia, la reazione di Tommaso, il fidanzato di MaVi, è stata decisamente diversa.

Mentre gli altri concorrenti ridevano e scherzavano sull’incidente, Tommaso ha reagito seriamente e ha rivolto parole dure verso Bernardo, dicendo: “Hai 62 anni, la mano sulla te* anche no**.” Le sue parole hanno immediatamente attirato l’attenzione del pubblico, creando una netta divisione tra chi ha difeso l’idraulico e chi invece ha supportato la reazione di Tommaso.

Alcuni spettatori hanno ricordato che Bernardo aveva già avuto atteggiamenti simili in passato, anche con Amanda, ma altri hanno sottolineato che il gesto non aveva malizia e che si trattava puramente di un errore durante il gioco. La situazione ha sollevato non poche polemiche, con i telespettatori che si sono schierati da entrambe le parti.

Resta da vedere come Alfonso Signorini affronterà la questione nella puntata in diretta del 30 gennaio. Se ci sarà un confronto tra Bernardo e Tommaso, sicuramente la discussione continuerà a far parlare il pubblico, con opinioni contrastanti su ciò che è accaduto. Questo episodio ha portato alla luce le dinamiche tra i concorrenti e ha acceso il dibattito sulla percezione dei gesti all’interno della casa.