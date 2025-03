Grande Fratello, Helena e Mariavittoria fanno discutere: il mistero del cellulare di Javier

Il Grande Fratello sta per concludersi con la tanto attesa finale in programma questa sera su Canale 5. I concorrenti rimasti in gara si preparano a vivere le ultime ore nella Casa, mentre il pubblico attende di scoprire chi sarà il vincitore di questa edizione. I finalisti già confermati sono Lorenzo Spolverato, Jessica Morlacchi, Helena Prestes e Zeudi Di Palma, mentre il quinto posto sarà deciso dal televoto tra Mariavittoria Minghetti e Chiara Cainelli, con il verdetto che verrà annunciato durante la diretta.





Mentre la competizione si fa sempre più serrata, le emozioni personali continuano a emergere tra i concorrenti, che si preparano a chiudere un capitolo importante della loro esperienza. In particolare, Helena Prestes e Mariavittoria Minghetti, soprannominata Mavi, hanno avuto modo di riflettere sul momento in cui riabbracceranno i loro fidanzati, Javier Martinez e Tommaso Franchi, eliminati dal gioco nelle scorse settimane. Javier, pallavolista argentino, è uscito durante il televoto con Chiara Cainelli la settimana scorsa, mentre Tommaso ha lasciato la Casa oltre due settimane fa.

In un momento di leggerezza, le due concorrenti si sono ritrovate in cucina a discutere del loro futuro fuori dalla Casa, regalando ai telespettatori una scena che ha subito attirato l’attenzione sui social. Durante la conversazione, Helena ha scherzato sul fatto che, nel caso in cui entrambe rimanessero single, potrebbero trasferirsi insieme in un luogo esotico: “Mavi, se restiamo single prendiamo un b&b tipo in Thailandia, in un paradiso”. La battuta ha suscitato le risate dell’amica, che ha prontamente replicato con un commento ironico sul fidanzato di Helena: “Domani lo scopriremo… prima di baciarlo controlla il telefono”. Il riferimento al cellulare di Javier Martinez non è passato inosservato, generando una serie di reazioni sui social network.

La scena, diventata virale su piattaforme come X, ha scatenato commenti di ogni tipo da parte degli utenti, che si sono divertiti con le battute delle due concorrenti. Tra i messaggi più condivisi si leggono frasi come: “Mi fanno morire, quanto mi mancheranno”, “Oggi vi scoprirete con l’anello al dito altro che cornute” e “Ma che pazze, mi mancheranno tantissimo”. Altri utenti hanno ironizzato ulteriormente, facendo riferimento alla battuta sul b&b in Thailandia: “Per piacere, proprio voi ci mancate dopo tutto quello che succede nel mondo”.

Nonostante il tono scherzoso della conversazione, il momento ha messo in luce l’affetto e la complicità tra Helena e Mariavittoria, che in queste settimane hanno costruito un rapporto di amicizia solido e sincero. La scena ha anche offerto un momento di leggerezza ai telespettatori, in contrasto con la tensione della competizione e l’attesa per il verdetto finale.