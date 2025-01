Grande Fratello: Helena Prestes sorprende i fan con un gesto inaspettato dopo l’eliminazione

I sostenitori di Hellena Prestes sono ancora sotto shock per l’espulsione della modella brasiliana nella puntata del Grande Fratello andata in onda il 13 gennaio. La maggior parte dei voti, nonostante i sondaggi andassero diversamente, decretava l’uscita di Hellena dalla casa, lasciando il posto a Shaila Gatta per vincere nella finale testa a testa con un’altra coinquilina. Quest’ultima ha fatto un salto di gioia così forte per la vittoria da irritare, a quanto si dice, il conduttore Alfonso Signorini in un altro articolo.





Dopo l’inaspettata eliminazione, Helena è stata accolta poco dopo nello studio del reality, dove Signorini le ha promesso più spazio nella puntata di giovedì. Nel frattempo, i fan hanno iniziato a discutere sui social media degli angoli della controversia sul televoto della verità che alimenta.

Quando è uscita da quella famosa porta rossa, ora qualche telecamera di paparazzo ha colto Helena mentre si commuoveva per un momento. Tra le lacrime, sta ringraziando il pubblico per i voti che l’hanno mantenuta in lizza per il grande premio. “È stata una bella esperienza”, ha detto, aggiungendo “Adesso mi sento un po’ stanca, come se fossi stata schiacciata”.

Le sue parole non hanno lasciato indifferenti né i fan, che continuano a sostenerla sui social, né i suoi ex compagni di avventura. Per i quali la sua uscita è stata altrettanto sorprendente. Giovedì sera, Helena avrà modo di confrontarsi con Alfonso Signorini e gli altri concorrenti. Raccontando il suo percorso in modo più approfondito.

Nelle prime ore del 14 gennaio, a poche ore dal suo sfratto, Helena ha fatto una mossa. Rientrato in possesso dei suoi profili social, ha iniziato a seguire due ex coinquilini, Amanda Lecciso e Javier Martinez.

LA NOTIZIA-scintille del suo ritorno riportate da un utente su Twitter, hanno suscitato diverse reazioni, poiché alcuni fan hanno interpretato questo gesto come un’indicazione di un legame speciale tra Helena e il pallavolista, che sembra averla impressionata e conquistata durante il programma.

I fan continuano a sostenerla. “The Heleners”, come vengono chiamati i suoi sostenitori, non vedono l’ora di trovare Helena attiva sui social. La modella potrà raccontare la sua storia, il suo punto di vista su quanto accaduto nella casa. La sua uscita dal Grande Fratello segna la fine di un capitolo. Ma potrebbe essere l’inizio di nuove opportunità, sia personali che professionali.