Grande Fratello, Helena torna in casa e attacca Mariavittoria: “Non hai mai amato Tommaso”

La serata del 3 gennaio nella casa del Grande Fratello è stata scossa da un nuovo momento di tensione, questa volta tra Helena Prestes e Mariavittoria Minghetti. Dopo il violento scontro con Jessica Morlacchi, che aveva visto la modella lanciare un bollitore e dell’acqua contro la cantante, Helena è stata isolata dalla produzione in suite. Tuttavia, dopo aver trascorso del tempo separata dal gruppo, è tornata e la situazione si è di nuovo surriscaldata.





Mentre Mariavittoria stava cercando di chiarirsi con Alfonso, con cui aveva avuto dei dissapori in passato, Helena non ha esitato ad intervenire, sorprendendo tutti con le sue parole. Avvicinandosi alla Minghetti, le ha detto: “Inutile che te la prendi con Alfonso. Non hai mai amato Tommaso e fai finta perché ti conviene. Amore, è la verità, ti fa comodo.” La risposta di Mariavittoria non si è fatta attendere: “Allora lo vedi che ha ragione Jessica?”, facendo riferimento alla discussione che aveva coinvolto le due concorrenti.

Questo scambio ha riacceso la tensione tra le due concorrenti, che continuano a essere al centro delle polemiche all’interno della casa. Dopo l’intervento di Helena, Alfonso Signorini ha chiarito alcuni punti riguardo alla situazione con Tommaso, dichiarando: “Quella cosa su di lui non l’ho mai detta. Non dire che non mi tengo le cose che ci siamo detti solo noi, perché sai bene che non parlo di niente. Sai bene che avrei potuto parlare, ma non parlo di niente.”

Il clima nella casa del Grande Fratello resta incandescente, con le dinamiche tra i concorrenti che continuano a evolversi in direzioni imprevedibili. Il pubblico segue con attenzione gli sviluppi, in attesa di capire come si risolveranno i conflitti tra le varie fazioni.