Grande Fratello, Iago contro Lorenzo e la produzione: accuse e censura dopo la diretta

Dopo la proclamazione di Lorenzo come primo finalista, scoppia la polemica: Iago accusa il programma di favoritismi e censura gli scatti di rabbia del modello.

La puntata del Grande Fratello di lunedì 10 febbraio 2025 ha portato nuove sorprese, ma anche molte polemiche. Tra le novità, Lorenzo è stato proclamato il primo finalista di questa edizione. Tuttavia, la sua vittoria non è stata accolta positivamente da tutti, con parte del pubblico che ha messo in discussione il verdetto, accusando il programma di truccare i voti. La notizia ha diviso anche i concorrenti all’interno della casa, e in particolare Iago Garcia ha espresso la sua disapprovazione nei confronti di Lorenzo.





Il rapporto tra Iago e Lorenzo è sempre stato teso, e dopo l’annuncio del finalista, Iago non ha risparmiato critiche. L’attore spagnolo ha accusato Lorenzo di aggressività, citando un episodio in cui il modello avrebbe preso a pugni il materasso e una porta dopo un litigio con Shaila. Ma le accuse di Iago non si sono fermate a Lorenzo: l’attore ha lanciato un attacco diretto alla produzione del Grande Fratello, sostenendo che il programma proteggesse il modello, non mostrando determinati scatti di rabbia.

“Non hanno mostrato lo scatto di rabbia in cui ha colpito il letto”, ha dichiarato Iago, aggiungendo: “Ogni settimana ha scatti di rabbia. Questo ragazzo ha avuto una strada in discesa sempre”. Durante la conversazione notturna con Helena, Javier e Federico, Iago ha continuato a sostenere che gli autori avrebbero favorito alcuni concorrenti, creando una sorta di “figli e figliastri” all’interno della casa.

Iago ha sottolineato anche il comportamento aggressivo di Lorenzo, accusandolo di urlare contro le donne e di zittire gli altri concorrenti, come nel caso di Bernardo, a cui avrebbe detto di non avere coraggio. “Non può andare così”, ha aggiunto Iago. Tuttavia, proprio nel bel mezzo di questo discorso, la regia ha deciso di cambiare inquadratura, mostrando una cucina semi vuota, impedendo così ai telespettatori di seguire interamente il ragionamento di Iago.

Nonostante la censura, il pubblico ha continuato a reagire, soprattutto sui social, dove si sono moltiplicati i commenti che accusano il programma di proteggere Lorenzo e di nascondere le sue reazioni più aggressive. “Urlalo Iago… Vergogna! Continuano a censurare e coprire. Lo proteggono e lo portano pure in finale”, è uno dei tanti post che ha fatto eco alle parole di Iago.

La situazione all’interno della casa del Grande Fratello continua a essere tesissima. Le accuse di favoritismi e censura alimentano sempre più il dibattito tra i concorrenti e il pubblico. I telespettatori si chiedono se davvero la produzione stia facendo tutto il possibile per garantire una competizione leale, o se stia proteggendo alcuni concorrenti a discapito degli altri.