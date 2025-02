Grande Fratello: il caos sul primo finalista, la protesta dei fan di Javier esplode sui social

Il televoto del Grande Fratello ha scatenato una vera bufera sui social, con i fan di Javier che chiedono un intervento per l’annuncio del primo finalista.





La nuova puntata del Grande Fratello ha avuto un grande colpo di scena dopo il ritiro improvviso di Pamela Petrarolo. Ma la notizia che ha davvero infiammato il pubblico è stata quella sull’annuncio del primo finalista. Come previsto, Alfonso Signorini ha dato il via alla proclamazione lunedì 10 febbraio, e, come tutti si aspettavano, i finalisti erano solo uomini. Alla fine, il modello milanese Lorenzo Spolverato è stato il vincitore, ma questa decisione ha scatenato un vero caos.

In studio, i nomi in lizza per il titolo erano Lorenzo, Javier Martinez, Alfonso D’Apice e Luca Giglio. Giglio e D’Apice sono stati i primi a rinunciare, e, tra Lorenzo e Javier, il titolo è andato al modello milanese. Ma la reazione sui social è stata esplosiva, con i fan di Javier, il pallavolista argentino, che hanno protestato duramente per il risultato, accusando il programma di aver manipolato i risultati del televoto.

Il caos è esploso sotto il post ufficiale del Grande Fratello, dove molti fan di Javier hanno chiesto addirittura un intervento del Codacons, sostenendo che i risultati fossero stati manipolati. “Chiediamo una nuova votazione per il primo finalista”, hanno scritto alcuni utenti. Altri hanno sollevato dubbi su un possibile errore della regia: “Guarda, sul led esce la foto di Javier, non è possibile che ci fosse un errore della regia.” Inoltre, c’è chi ha notato che, quando è stato proclamato Lorenzo, la foto di Javier fosse apparsa prima della correzione.

I commenti sui social non sono stati da meno. Molti utenti hanno accusato la produzione di non rispettare la volontà del pubblico e di aver cambiato i risultati a piacimento. “Vergogna”, “Non c’è più fiducia”, e “Incredibile, il conduttore legge il nome di Lorenzo, ma esce la foto di Javier“, sono solo alcuni dei commenti che hanno invaso il post ufficiale del programma. La tensione è alle stelle, con alcuni fan che hanno dichiarato che sarebbe stato meglio chiudere il Grande Fratello piuttosto che continuare con questa situazione.

In questo scenario di proteste e indignazione, il destino del primo finalista sembra essere avvolto da un velo di mistero, lasciando i fan delusi e sempre più scettici sulle dinamiche del programma.