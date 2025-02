Grande Fratello, il furioso scontro tra Stefania Orlando e Chiara: “Non ti permettere!”

Dopo la diretta del 10 febbraio, una lite accesa tra Stefania Orlando e Chiara ha scosso la Casa del Grande Fratello. Ecco cosa è successo.

La puntata del Grande Fratello del 10 febbraio 2025 è finita con una vera e propria esplosione di tensione. Dopo la diretta, la Casa ha assistito a un acceso confronto tra Stefania Orlando e Chiara, che ha infiammato la notte. Tutto è iniziato durante una discussione in giardino, dove Stefania ha perso completamente la pazienza. Con tono deciso, ha detto alla sua compagna di avventura: “Fai meno la spiritosa perché non fai ridere nessuno. Fai ridere solo te stessa.”





La risposta di Chiara non si è fatta attendere, e la situazione è subito degenerata con una replica sarcastica: “Addirittura, ti ha toccato il ‘ruffiana’?”.

Stefania ha ammesso di essere rimasta profondamente offesa dalle parole di Chiara, che l’aveva accusata di essere falsa e di “lec***”. La Orlando ha risposto: “Io dico solo la mia opinione”, ma il clima è rimasto teso. La lite è continuata con accuse reciproche, in particolare Stefania ha accusato Chiara di non essere credibile e di aver insinuato a Zeudi che Helena l’avesse nominata.

L’accusa più pesante è stata quella di Stefania, che ha detto: “Chiara, avresti fatto più bella figura a non commentare la storia di Javier, visto che eri coinvolta.” Le parole di Stefania hanno colpito duramente, ma la discussione non ha trovato alcun chiarimento, lasciando le due donne ancora in conflitto.

In questa nuova e accesa lite, le dinamiche tra i concorrenti sembrano evolversi sempre più, con nuove tensioni che si aggiungono alla già turbolenta atmosfera della Casa del Grande Fratello. Chi avrà l’ultima parola?