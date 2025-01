Grande Fratello, il legame tra Helena Prestes e Jessica Morlacchi infastidisce: “Dopo tutto ciò che abbiamo vissuto per colpa loro”

Mariavittoria e Lorenzo hanno espresso forti dubbi sull’improvvisa amicizia tra Helena e Jessica, accusandole di fingere un rapporto sereno per ottenere il favore del pubblico.

La pace tra Helena Prestes e Jessica Morlacchi non convince tutti i concorrenti del Grande Fratello. Nonostante il loro apparente riavvicinamento, che ha suscitato ilarità e momenti di complicità tra le due, alcune persone della casa restano scettiche sull’autenticità della loro amicizia. La più critica di tutti è Mariavittoria Minghetti, che, osservando le due gieffine ballare e scherzare insieme, ha espresso il suo disappunto e ha confidato alle sue compagne: “A me questa scena fa proprio strano.”





In un confronto con Pamela Petrarolo, Ilaria Galassi, Eva Grimaldi e Lorenzo Spolverato, Mariavittoria ha ribadito il suo scetticismo riguardo la rinnovata amicizia tra Helena e Jessica. Nonostante Eva abbia cercato di difendere il loro rapporto, sostenendo che si tratta di una cosa positiva, Mariavittoria non ha cambiato idea, affermando: “Sarà anche una cosa bella ma dopo tutto quello che abbiamo passato, mi fa strano sicuramente.”

Lorenzo Spolverato si è schierato con Mariavittoria, dando ragione alla sua visione della situazione. Ha aggiunto, però, un consiglio per la compagna di reality: “Viviamo qui dentro, abbiamo una lite forte e usciamo. In due settimane ci andiamo a bere un caffè, parliamo e vediamo che questa cosa (litigare, ndr) non funziona dentro poi rientriamo, ovviamente non possiamo rilitigare.” In sostanza, Lorenzo crede che Helena e Jessica, rendendosi conto che i litigi indeboliscono la loro posizione agli occhi del pubblico, stiano ora fingendo una complicità forzata per non perdere il favore del pubblico.

Eva Grimaldi mantiene la sua posizione

Al contrario, Eva Grimaldi, che ha trascorso diverso tempo con Helena e Jessica, continua a credere nella possibilità di una relazione serena tra le due. “Se Helena cammina da sola, senza nessuno che le stia dietro a spingerla a discutere, lei può farcela a non litigare con Jessica.” Tuttavia, Mariavittoria Minghetti ha risposto in modo secco: “Certo, litigherà con qualcun altro.”

Il futuro di Helena e Jessica nella Casa

La tensione tra i concorrenti continua a crescere, con Helena e Jessica che rimangono al centro delle polemiche. Le prossime settimane potrebbero essere cruciali per capire se la loro amicizia reggerà alla pressione della convivenza forzata nella casa del Grande Fratello. Il pubblico, nel frattempo, continua a seguire con attenzione le loro dinamiche, mentre gli altri concorrenti continuano a esprimere i loro giudizi, sia favorevoli che contrari.

Cosa ne pensate? È possibile che Helena e Jessica stiano fingendo un’amicizia o davvero stanno costruendo un legame sincero?