Grande Fratello: il messaggio speciale per Alfonso D’Apice emoziona tutti, Chiara corre ad abbracciarlo

Un messaggio aereo sorprende Alfonso al Grande Fratello, e la sua reazione commuove. Il sostegno dei fan e il gesto d’amore di Chiara fanno esplodere le emozioni.

Un momento emozionante ha caratterizzato l’ultima puntata del Grande Fratello, con una sorpresa speciale per Alfonso D’Apice. Mentre la Casa era immersa nel solito clima di tensione e divertimento, è arrivato un messaggio inaspettato per il 25enne napoletano, ex volto di Temptation Island. Dopo giorni di attesa, finalmente gli aerei con i messaggi dei fan hanno ripreso a volare sopra Roma, e Alfonso ha ricevuto il suo primo striscione da parte dei suoi sostenitori.





Il messaggio recitava: “Tu sei la verità”, un affettuoso tributo firmato La Ciurma, il gruppo di fan di Alfonso. La sorpresa è stata notata per prima da Maria Teresa Ruta, che ha esclamato con entusiasmo: “Venite, correte!” attirando l’attenzione di tutti. Alfonso, visibilmente commosso, ha ringraziato con parole di gratitudine: “Grazie, grazie a tutti. Vi amo!”. A fianco a lui, Chiara Cainelli si è avvicinata e l’ha abbracciato con affetto, felice per la gioia del suo compagno.

Proprio ieri sera, durante la diretta, Alfonso e Chiara avevano ufficializzato la loro relazione, dichiarando il loro amore davanti al pubblico e anche alla ex di lui, Federica Petagna, che era presente in studio. Chiara ha raccontato la sua storia, dichiarando di essere stata single per cinque anni e di non cercare più un legame, ma di essersi comunque lasciata conquistare dal cuore e dall’intelligenza di Alfonso.

Intanto, dall’esterno, Federica, ex fidanzata di Alfonso con cui aveva condiviso otto anni, osserva il nuovo legame. Alfonso ha promesso di aver capito i suoi errori nel passato con Federica e di non ripeterli. “Ho capito gli errori che ho fatto con Fede e le ho chiesto scusa più volte. Sicuramente non li farò più”, ha detto, aggiungendo anche un aneddoto simpatico: “Io amo Napoli prima di tutto e tutti. La mia fidanzata deve essere napoletana, ma la farò diventare di Napoli, anche se lei è di Trento!”

Il messaggio aereo ha fatto esplodere di emozione Alfonso e ha confermato ancora una volta l’affetto che i suoi fan nutrono per lui, segnando un altro importante passo nella sua avventura al Grande Fratello.