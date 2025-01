Grande Fratello, il ripescaggio di Helena Prestes scatena tensioni in casa: proteste e frecciatine dopo la puntata

Il ritorno di Helena Prestes al Grande Fratello, per ora nel tugurio, divide pubblico e concorrenti. E nella notte scoppia la rivolta nella Casa.Clamoroso al Grande Fratello: durante la puntata del 20 gennaio 2025, il conduttore Alfonso Signorini ha annunciato il ritorno di alcuni concorrenti eliminati, accendendo una vera e propria discussione all’interno della Casa. Sei ex gieffini, tra cui Helena Prestes, sono stati ripescati e ora attendono l’esito di un televoto per scoprire chi saranno i quattro concorrenti che torneranno ufficialmente in gioco.





La notizia del ripescaggio ha scatenato forti emozioni sia tra i fan che tra i concorrenti: il pubblico sembra entusiasta per il ritorno di Helena, mentre all’interno della Casa il malcontento è palpabile.

Il pubblico si mobilita per Helena

Dopo la sua eliminazione, avvenuta la scorsa settimana, il pubblico del Grande Fratello si è mobilitato sui social per sostenere il ritorno della modella brasiliana. Molti spettatori hanno ritenuto la sua eliminazione ingiusta e hanno chiesto a gran voce che Helena avesse un’altra opportunità nel reality. Il loro desiderio è stato esaudito, ma non senza conseguenze.

Tensioni e frecciatine nella Casa

Se il pubblico festeggia il ritorno di Helena, i concorrenti non sembrano condividere lo stesso entusiasmo. Malumori e proteste hanno caratterizzato la notte successiva alla puntata, con molti gieffini che hanno espresso apertamente il loro dissenso.

Un episodio emblematico è stato il commento sarcastico di Mariavittoria, che, riferendosi a un noto episodio di Helena, ha detto:

“Ma posso tirare un bollitore, invece?”, scatenando risate generali tra i presenti.

Reazioni di protesta

Anche altri concorrenti hanno mostrato il loro disappunto:

Stefania, Shaila e Tommaso hanno apertamente criticato la decisione della produzione.

hanno apertamente criticato la decisione della produzione. Giglio ha proposto ironicamente di scatenare l’anarchia in segno di protesta, ma la regia ha prontamente censurato la scena , tagliando audio e inquadrature.

ha proposto ironicamente di in segno di protesta, ma la regia ha prontamente , tagliando audio e inquadrature. Javier ha dichiarato di non essere d’accordo con il ritorno di Helena, sostenendo che potrebbe tornare “montata”, con un velato riferimento ai suoi follower sui social. Anche in questo caso, la regia ha interrotto la trasmissione.

Il futuro del reality

Le tensioni legate al ripescaggio di Helena potrebbero influenzare significativamente le dinamiche del Grande Fratello, alimentando nuove rivalità e discussioni. Per ora, il pubblico attende l’esito del televoto, che determinerà chi tra i sei concorrenti ripescati tornerà definitivamente nella Casa.

Questa mossa della produzione, volta probabilmente a rilanciare gli ascolti, sembra aver già raggiunto il suo obiettivo: il Grande Fratello continua a far discutere, sia dentro che fuori dalla Casa.