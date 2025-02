Grande Fratello, il segreto del tugurio: Helena e Javier si lasciano andare, ma cosa è successo davvero sotto le coperte?

Scopri i retroscena della serata romantica tra Helena Prestes e Javier Martinez al Grande Fratello, tra baci, cene a lume di candela e un “regalo speciale.”

Il Grande Fratello ha regalato una serata da sogno alla nuova coppia della Casa, Helena Prestes e Javier Martinez. La fotomodella brasiliana e il pallavolista argentino hanno avuto l’opportunità di trascorrere una notte in intimità, lontano dagli occhi indiscreti degli altri concorrenti. Un’occasione che hanno colto al volo per celebrare l’inizio della loro storia d’amore, trasformando il tugurio in un vero e proprio nido d’amore.





All’ingresso, i due hanno trovato una cena romantica, con palloncini a forma di cuore sparsi qua e là. Dopo una chiacchierata sulle loro vite e i sogni per il futuro, una volta terminato il reality, la serata è proseguita con baci e abbracci sotto le coperte. Quando le luci si sono spente, la passione tra i due è esplosa.

Migliaia di telespettatori non vedevano l’ora di assistere a questo momento tra i “due belli” della Casa, commentando in diretta sui social. Ma cosa è successo esattamente tra Helena e Javier durante la notte? A quanto pare, non sono stati solo i baci a tenere banco, ma anche un dettaglio curioso: Alfonso D’Amice, un altro concorrente, ha rivelato di aver portato un “regalo speciale” al pallavolista.

Durante una conversazione in bagno con Mariavittoria Minghetti, Alfonso ha confermato di aver consegnato a Javier “pigiama, pantaloncini, mutande, calzini…” e, quando la dottoressa romana ha chiesto se avesse incluso anche i preservativi, Amanda Lecciso, che ascoltava la conversazione, ha risposto prontamente con un “Ovvio.”

“Alfonso generoso” è stato uno dei commenti che ha riscosso maggior successo sui social. Alcuni fan hanno anche notato un piccolo dettaglio che non è passato inosservato: Javi sembra aver messo qualcosa sul comodino durante la notte. E non è finita qui: questa mattina, alcuni video hanno mostrato la confezione di un preservativo ben visibile vicino al letto.

Il mistero si infittisce, mentre i telespettatori continuano a speculare su cosa sia davvero successo tra i due, soprattutto dopo il commento pungente di un fan che ha suggerito di “mandarlo a Lorenzo, visto che era così interessato a sapere questa mattina alle 5!”

Con queste rivelazioni, la serata nel tugurio è diventata uno dei momenti più discussi del Grande Fratello, lasciando il pubblico con il fiato sospeso.