Grande Fratello in subbuglio: Signorini svela la verità su Shaila e Lorenzo

Con la conclusione della stagione del Grande Fratello, che si è chiusa il 31 marzo, Alfonso Signorini ha deciso di prendersi una pausa originale per ricaricare le energie. In un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, il noto conduttore ha raccontato di aver intrapreso un volo intercontinentale di ben 36 ore, con l’intento di staccare completamente dalla realtà circostante. “Ho deciso di passare il giorno del mio compleanno, il 7 aprile, in viaggio. Ho scelto apposta una meta lontanissima per stare 36 ore in aereo ed evitare qualsiasi contatto con il mondo”, ha dichiarato, evidenziando quanto il suo lungo impegno televisivo lo abbia esaurito sia mentalmente che emotivamente.





Durante l’intervista, Signorini ha colto l’occasione per svelare alcuni dettagli inediti riguardanti l’ultima edizione del reality, focalizzandosi sulla decisione controversa di Shaila Gatta di interrompere la sua relazione con Lorenzo Spolverato in diretta. Questo gesto ha suscitato reazioni contrastanti nel pubblico, con interrogativi sull’autenticità della scelta e sul possibile coinvolgimento degli autori del programma. Tuttavia, Signorini ha voluto chiarire la situazione: “Sapevo che voleva un confronto, ho fatto di tutto per darle con lei, prima della diretta, la possibilità di capire che sarebbe stato un gesto clamoroso, ma lei era decisa. Non si sentiva più amata, ha voluto chiudere lì”. La decisione di Shaila è stata quindi una scelta consapevole, confermata anche dal padre Cosimo.

Nell’analizzare la stagione appena conclusa, Signorini ha espresso il suo sostegno per Mariavittoria, una concorrente che ha descritto come affine al suo modo di essere. “Un po’ folle, si innervosisce, sbotta e il giorno dopo si ‘resetta’”, ha affermato, pur riconoscendo di essere soddisfatto della vittoria di Jessica Morlacchi. Secondo il conduttore, Jessica ha saputo rappresentare la semplicità e le fragilità della “porta accanto”, mostrando insicurezza, malinconia e un sincero desiderio di trovare l’anima gemella. Una vittoria che, a suo avviso, ha saputo colpire il cuore del pubblico.