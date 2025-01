Grande Fratello, Javier e Zeudi: il flirt che potrebbe scatenare il caos, ecco la reazione di Helena

Nella Casa del Grande Fratello, una nuova relazione tra Javier e Zeudi potrebbe portare a una clamorosa rivelazione per Helena. Cosa succederà al suo ritorno?

Nel cuore della Casa del Grande Fratello, un nuovo flirt sta facendo parlare tutti. Javier, il pallavolista argentino, ha confessato agli altri concorrenti di essersi avvicinato a Zeudi, ex Miss Italia, durante la notte, scambiandosi chiacchiere e tenerezze. Quella che era iniziata come una semplice amicizia tra i due, però, sembra aver preso una piega più intima, tanto che Javier ha ammesso di essere stato molto bene in sua compagnia.





Il legame tra i due è nato inizialmente come una sorta di scherzo, soprattutto a causa dell’interesse che Helena Prestes aveva mostrato sia nei confronti di Javier che di Zeudi. La modella brasiliana sembrava più interessata a Zeudi, ma non è emersa una vera storia. Ora, con il ritorno imminente di Helena nella Casa, Javier sente il bisogno di confessare ciò che è successo, ma teme la reazione della modella. Nonostante la sua sincerità, Javier ha detto: “Forse mi odierà all’inizio”, consapevole che Helena potrebbe non reagire positivamente.

Alfonso D’Apice, uno dei concorrenti, ha chiesto a Javier come avrebbe affrontato Helena una volta rientrata nella Casa. La risposta è stata schietta: “Le parlerò di tutto, ma forse mi odierà all’inizio”. Javier ha anche rivelato di aver pensato di andare oltre con Zeudi una volta fuori dalla Casa, ma per ora si sta limitando a prendere tempo.

Nel frattempo, Helena è all’oscuro di tutto e sui social i fan non stanno perdonando Javier per il suo comportamento. “Helena non se lo meritava questo”, “Javier ha fatto la più grande cavolata che potesse fare”, e “Ha sempre detto di voler bene a Helena, ma per come si sta comportando non sembra” sono solo alcune delle reazioni che stanno invadendo i commenti. Anche Zeudi è stata criticata: “Sta facendo il tentatore come al solito”, scrivono i follower.

La situazione sembra destinata a scatenare il caos nella Casa del Grande Fratello, con i concorrenti divisi tra chi difende il flirt e chi ritiene che Javier e Zeudi abbiano sbagliato nel non dire nulla a Helena. La tensione è palpabile e, con il ritorno della modella brasiliana, si prevede una resa dei conti che potrebbe cambiare per sempre l’andamento del gioco.