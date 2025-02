Grande Fratello, Javier mette in dubbio la storia con Helena: il gesto di lei che lo ha sconvolto

La storia tra Javier Martinez e Helena Prestes, nata da pochi giorni nella casa del Grande Fratello, sembra essere già arrivata a un punto critico. Le prime crepe nella relazione sono emerse durante la cena di San Valentino, ma le tensioni tra i due erano già nell’aria da tempo. Tra accuse reciproche e incomprensioni, il pallavolista argentino ha confessato di non essere sicuro di voler continuare un rapporto così complicato.





La serata di San Valentino, trascorsa in tugurio insieme alle altre coppie della casa, avrebbe dovuto essere un momento romantico per Javier e Helena. Tuttavia, si è trasformata in un’ulteriore occasione di scontro. Tra i presenti c’erano anche Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta, e proprio con loro si è accesa una discussione che ha visto Helena protagonista di un gesto che ha lasciato tutti senza parole. Durante il litigio, la modella brasiliana ha imitato il verso di un cane per zittire Shaila, creando un momento di forte imbarazzo.

Questo comportamento, impulsivo e diretto, non è stato affatto gradito da Javier, che ha un carattere molto più pacato. La tensione tra i due è rimasta palpabile anche dopo la cena, quando i concorrenti sono rientrati nella casa. Javier, visibilmente scosso, ha deciso di confidarsi con Mattia Fumagalli in giardino.

La confessione di Javier: “Non voglio una relazione così”

Parlando con Mattia, Javier ha spiegato il motivo del suo silenzio durante il litigio tra Helena e Shaila. “Mi dispiace dirlo, ma a volte è indifendibile”, ha ammesso il pallavolista, riferendosi alla sua compagna. Ha poi aggiunto: “Vuole iniziare un discorso con Shaila, parlano e poi si alza dicendo che va in bagno, ma non è vero. Io vorrei difenderla, ma non so come. Stavo zitto, non sapevo cosa dire e cosa fare. Io non voglio una relazione così, e mi dispiace perché so quanto ci tiene a me.”

Le sue parole hanno evidenziato un malessere crescente, che potrebbe mettere seriamente a rischio il futuro della loro relazione. Nonostante l’affetto che li lega, Javier sembra avere difficoltà a gestire il carattere impulsivo di Helena, che spesso lo mette in situazioni difficili.

Il pubblico si divide: Helena o Javier, chi ha torto?

Le dichiarazioni di Javier hanno suscitato reazioni contrastanti tra i fan del programma. Da un lato, molti utenti sui social si sono schierati con lui, criticando l’atteggiamento di Helena. “Javi si sta svegliando?”, ha scritto un utente su X (ex Twitter). Un altro ha aggiunto: “Helena imbarazzante al massimo. Anche il suo fidanzato si vergogna di lei. Ridicola.”

Dall’altro lato, c’è chi difende la modella brasiliana, accusando Javier di non essere abbastanza presente per lei. “Non ha il coraggio di proteggerla, è tutto qui”, ha commentato un fan di Helena. Questa divisione riflette le dinamiche complesse della coppia, che sembra non riuscire a trovare un equilibrio.