Grande Fratello, Javier svela tutto su Helena in diretta: “Devo dirvelo, ragazzi”

Dopo la conclusione del reality di Canale 5, il legame tra Javier Martinez e Helena Prestes, affettuosamente chiamati “Helevier” dai fan, ha continuato a crescere. Nonostante la fine del programma, i due hanno trascorso settimane intense insieme, condividendo ogni momento della loro vita quotidiana. Questo amore, nato sotto i riflettori, sembra prosperare anche lontano dalla Casa più spiata d’Italia. Tuttavia, la prima vera sfida è giunta con la distanza: impegni lavorativi li hanno separati per qualche giorno, suscitando subito nostalgia.





Infatti, non ci è voluto molto perché i due iniziassero a scambiarsi messaggi affettuosi e dediche sui social, esprimendo quanto si mancassero. Lunedì 15 aprile, durante una diretta su Instagram, Javier ha deciso di aprirsi ulteriormente, condividendo con i fan il suo stato d’animo. In un momento ricco di emozione, il pallavolista argentino ha rivelato dettagli significativi sulla sua relazione con Helena, lasciandosi andare a dichiarazioni che hanno attirato l’attenzione. “Lei è la mia donna di vita”, ha affermato con convinzione, provocando una valanga di commenti da parte dei sostenitori, ormai entusiasti di questa coppia.

Parlando con sincerità, Javier ha spiegato quanto la presenza di Helena lo faccia sentire sicuro, indipendentemente dal luogo in cui si trovano. Ha sottolineato che l’esperienza al Grande Fratello è stata profondamente influenzata da questo sentimento nato nella Casa. “Io il mio Grande Fratello l’ho vinto soprattutto anche grazie a Helena”, ha dichiarato, “e il mio GF è stato vincere questo amore con lei”. Queste parole hanno rafforzato l’idea, già diffusa tra i fan, che questa non sia una semplice infatuazione. Anzi, riferendosi al futuro, Martinez ha lasciato intendere che l’idea di formare una famiglia con Prestes non sia così lontana. “Se questi sono i presupposti, sicuramente succederà”, ha detto, accennando alla possibilità di avere figli.

La diretta non è stata solo un’opportunità per esprimere i suoi sentimenti: Javier ha anche risposto con eleganza alle critiche che continuano a piovere sulla coppia. In particolare, ha parlato di chi non ha mai creduto nella loro relazione, accusandoli velatamente di voler vedere solo il peggio. “Ragazzi, mi dispiace per chi non voleva, ma stiamo davvero bene”, ha commentato con un sorriso, rivolgendosi soprattutto a coloro che ancora sostengono Zeudi, ex fiamma dell’argentino. Una risposta pacata ma decisa, che ha voluto mettere un punto alle polemiche che circolano sul web.