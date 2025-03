Grande Fratello: la confessione di Helena a Mariavittoria scatena furiose reazioni in diretta

Durante una conversazione nel giardino della Casa del Grande Fratello, Helena Prestes e Mariavittoria Minghetti hanno commentato la recente puntata del reality show, in particolare il televoto che ha visto la vittoria di Chiara Cainelli. Nel corso della chiacchierata, Helena ha lanciato una battuta ironica riguardo a Alfonso D’Apice, il fidanzato di Chiara, che nelle ultime settimane aveva espresso critiche nei confronti della modella.





Helena ha scherzato sul fatto che Alfonso stesse offrendo pizza gratis a tutta Napoli, un commento che ha strappato sorrisi ai fan. “Amore, c’è Alfonso che sta facendo pizza gratis per tutta Napoli”, ha detto Helena a Mariavittoria, e il video della loro conversazione è stato condiviso su X, generando una serie di commenti ironici da parte degli utenti.

Nel frattempo, la serata ha visto Chiara trionfare nel televoto, mandando fuori dalla Casa il fidanzato di Helena, Javier Martinez. La vittoria di Chiara ha suscitato reazioni contrastanti sui social, con molti utenti che hanno criticato il risultato. Alcuni hanno suggerito che il successo di Chiara fosse il risultato del forte sostegno ricevuto dalle fan di Zeudi Di Palma, che hanno votato in massa per lei.

Il gruppo di fan noto come “Zelena” ha dimostrato ancora una volta di avere un notevole impatto, come evidenziato in precedenti televoti. Senza il supporto di Zeudi, Chiara aveva ottenuto solo lo 0,59% dei voti. La recente vittoria ha sollevato polemiche, con diversi commenti che insinuano che la permanenza di Chiara nella Casa non sia attribuibile tanto al suo seguito, quanto piuttosto all’influenza delle fan di Zeudi, le quali sembrano avere un peso significativo nelle eliminazioni.

La maggior parte dei fan del programma è convinta che Zeudi Di Palma, sostenuta dal suo fervente fandom, possa essere una delle favorite per la vittoria finale di questa edizione del Grande Fratello. Sui social, molti sostenitori di Helena hanno fatto notare che il successo di Chiara è arrivato solo grazie al potere del gruppo “Zelena”, suggerendo che Alfonso stia celebrando un traguardo privo di sostanza.

Tra i commenti sui social, si leggono frasi come: “Unico errore di valutazione di Helena, secondo me a Napoli Chiara ha preso 12 voti”, “Sei mitica, troppo forte cucciola”, “Ma potrebbe anche offrire pizza all’Italia intera, Napoli è con Helena”, “Pizza gratis, ma non lo sa, Napoli votano tutti per Leiiii”, “Chiara non esce per le tossiche, amore Napoli è con te”, “Ne devi far fare pizza gratis non solo per Napoli, ma per tutta la Campania”.

La battuta di Helena su Alfonso ha quindi catalizzato l’attenzione, evidenziando le tensioni e le rivalità che caratterizzano questa edizione del Grande Fratello. Con il televoto che ha portato a risultati così controversi, la situazione all’interno della Casa si fa sempre più tesa, mentre i concorrenti si preparano per le prossime sfide.

In conclusione, l’interazione tra Helena e Mariavittoria ha messo in luce non solo l’umorismo presente tra i concorrenti, ma anche le dinamiche competitive che si stanno sviluppando. Con la finale che si avvicina, gli sviluppi futuri sono attesi con grande interesse, mentre il pubblico continua a seguire le avventure e le rivalità all’interno della Casa.