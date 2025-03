Grande Fratello, la raccolta fondi per Lorenzo e Shaila spiazza tutti: il dono che divide

Negli ultimi giorni, un’iniziativa insolita ha attirato l’attenzione dei fan del Grande Fratello e degli utenti sui social. Alcuni sostenitori del reality show hanno infatti avviato una raccolta fondi per finanziare un regalo speciale ai concorrenti Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta: un viaggio in Kenya, meta che i due hanno sempre desiderato visitare. Il progetto, promosso attraverso la piattaforma Gofundme, ha già riscosso un notevole successo, raccogliendo oltre 1.200 euro nelle prime 24 ore. L’obiettivo finale è fissato a 8.000 euro.





Questo fenomeno di solidarietà non è nuovo nella storia del programma. Già durante la quinta edizione del Grande Fratello Vip, i fan di Dayane Mello si erano mobilitati con una raccolta fondi per celebrare la loro beniamina, che si era classificata al quarto posto. L’iniziativa, denominata “Regalo d’amore per la nostra campionessa”, aveva coinvolto più di 200 donatori, con contributi che variavano tra i 30 e i 50 euro, ma che in alcuni casi raggiungevano cifre più alte. Anche in quell’occasione, l’intento era quello di dimostrare il sostegno e l’affetto della fanbase nei confronti della concorrente.

Questa volta, però, è il gruppo denominato “Ti tiro i capelli” a essersi attivato per realizzare il sogno di Lorenzo e Shaila. La raccolta fondi, come riportato anche da alcune testate online, ha suscitato curiosità e dibattito, soprattutto per il tono entusiasta della descrizione pubblicata sulla pagina Gofundme. Nel testo si legge: “Per pagare un viaggio in Kenya a Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta”. Un’iniziativa che, sebbene possa sembrare insolita, ha già trovato il sostegno di molti fan appassionati di questa edizione del reality.

La descrizione della raccolta fondi prosegue con toni accesi e coinvolgenti: “Uniti dalla forza di un hashtag e dalla potenza dei nostri cuori, il gruppo #TITIROICAPELLI si è mobilitato per realizzare un sogno speciale: regalare a Shaila e Lorenzo un viaggio indimenticabile in Kenya, la meta che hanno sempre desiderato esplorare. Immaginate i loro occhi brillare di meraviglia davanti alla maestosità della savana, emozionati nell’ammirare i ‘Big Five’ durante un safari emozionante, e rapiti dalla bellezza selvaggia della natura incontaminata”.

Il progetto, secondo quanto spiegato dagli organizzatori, non si limita a voler offrire una semplice vacanza, ma punta a regalare ai due concorrenti un’esperienza unica e significativa. “Questo viaggio non è solo una vacanza, ma un’esperienza che cambierà le loro vite, un’avventura che porteranno per sempre nel cuore. Vogliamo donare loro ricordi indelebili, momenti di pura gioia e la possibilità di vivere la magia dell’Africa. Ogni donazione, grande o piccola, è un passo verso la realizzazione di questo sogno”, si legge ancora nella pagina dedicata alla raccolta.

L’iniziativa ha scatenato reazioni contrastanti tra il pubblico. Da una parte, molti fan hanno apprezzato la creatività e l’entusiasmo del progetto, elogiando la capacità della community di unirsi per un obiettivo comune. Dall’altra, alcuni utenti hanno espresso perplessità, ritenendo che tali risorse potrebbero essere destinate a cause più urgenti o necessarie. Tuttavia, il gruppo promotore ha difeso la propria scelta, sottolineando che l’intento è quello di dimostrare il proprio affetto verso i due concorrenti e di offrire loro un’opportunità speciale.