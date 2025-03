Grande Fratello, la rivelazione scioccante della madre di Zeudi Di Palma: ‘Minacce e calunnie, temo per mia figlia!’

La partecipazione di Zeudi Di Palma al reality show Grande Fratello ha portato a una situazione insostenibile per la sua famiglia. Mariarosaria Marino, madre di Zeudi, ha deciso di intervenire pubblicamente e legalmente a causa delle gravi minacce e insulti subiti sui social media. Durante un’intervista, Mariarosaria ha espresso il suo dolore e la sua preoccupazione per gli attacchi rivolti a sua figlia, che riguardano in particolare la sua sessualità e il suo coming out.





“Sono molto ferita e preoccupata per gli insulti sui social che hanno a che fare con la sessualità di mia figlia,” ha dichiarato Mariarosaria. “Zeudi ha trovato il coraggio di liberarsi al Grande Fratello, ma non c’è stato nulla di programmato.” La madre ha sottolineato che le offese non colpiscono solo Zeudi, ma anche le famiglie degli altri concorrenti, che si trovano coinvolte in una sorta di guerra tra hater.

In particolare, Mariarosaria ha denunciato la diffusione di informazioni false che hanno accostato il suo cognome a un clan mafioso, una situazione che ha definito “intollerabile”. Ha aggiunto: “Come è intollerabile che per una battuta, uno scherzo fatto da mia figlia all’interno della casa, si stia dicendo che Zeudi abbia acquistato la corona di Miss Italia.” La madre ha voluto chiarire che il concorso di Miss Italia è un evento serio e rispettabile, e che Zeudi ha partecipato con impegno e passione.

Nonostante la sua gratitudine verso Mediaset per aver dato un’opportunità a Zeudi, Mariarosaria ha espresso il suo rammarico per il comportamento degli hater sui social. “Non sono felice per come si stanno comportando sui social contro mia figlia, contro la mia persona e contro tutte le famiglie,” ha affermato. Ha poi spiegato che, per proteggere se stessa e sua figlia, ha dovuto limitare i commenti sui profili social e persino chiudere il proprio account personale.

La madre di Zeudi ha evidenziato che il “tifo” violento sta diventando un problema serio per il programma. “Ma io non faccio parte del programma. Sono una mamma. Penso anche a tutte le famiglie degli altri concorrenti. Devono essere rispettate,” ha detto, lamentando lo stress emotivo e psicologico che queste situazioni generano.

Riguardo agli attacchi personali, Mariarosaria ha affermato: “Nella mia vita ho cercato di fare sempre del bene. Tutto questo mi sta facendo veramente male.” Ha ribadito che non desidera apparire, ma vuole solo far capire che le famiglie non dovrebbero essere coinvolte nel gioco. “Dovrebbero essere lasciate in pace,” ha concluso.

In risposta alle accuse rivolte a Zeudi di strumentalizzare la sua sessualità, Mariarosaria ha preferito evitare di entrare nelle dinamiche del programma. Tuttavia, ha sottolineato l’importanza del rispetto per i giovani che, come Zeudi, trovano il coraggio di esprimere la propria identità. “Molti ragazzi hanno preso Zeudi come esempio,” ha spiegato. “Quando arrivano ad avere la forza, devono essere rispettati. È una battaglia che devono affrontare prima con se stessi.”

Mariarosaria ha anche rivelato di stare lavorando con i suoi colleghi per creare uno sportello di ascolto per supportare le famiglie dei concorrenti. “Anche le altre famiglie stanno come me, perché questo è un percorso molto duro,” ha affermato, evidenziando la necessità di protezione psicologica per tutti coloro che si trovano in situazioni simili.

Con l’avvicinarsi della finale del programma, Mariarosaria potrà riabbracciare sua figlia tra meno di due settimane. Questo momento atteso, però, è offuscato dalla preoccupazione per le minacce e le calunnie che continuano a perseguitarle. La situazione attuale ha messo in luce una questione più ampia riguardante la sicurezza e il rispetto per le famiglie dei concorrenti, che spesso si trovano a dover affrontare le conseguenze delle azioni dei propri cari all’interno della casa del Grande Fratello.