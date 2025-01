Grande Fratello: l’eliminazione di Helena Prestes e la reazione infuocata di Shaila Gatta scuotono la Casa

Ma soprattutto c’erano due protagoniste, Helena Prestes e Shaila Gatta che fin dall’inizio erano al centro della discussione tra tutti i concorrenti nell’ultima puntata del Grande Fratello. C’erano altre candidate, tuttavia, era abbastanza ovvio chi fossero le vere contendenti: sarebbero state la modella brasiliana e l’ex showgirl. Mentre si dirigevano verso lo studio insieme ad Alfonso Signorini, il conduttore, entrambi hanno avuto la possibilità di esprimere tutto ciò che sentivano e pensavano.





Shaila Gatta, parlando della possibilità di eliminazione, ha detto: “Molte volte mettersi fuori non è sempre visto come una buona cosa, è un’arma a doppio taglio. Ma preferisco essere onesta e dire quello che penso”. Da parte sua, Helena Prestes ha ammesso di essere sorpresa dal confronto diretto con Shaila, “Non mi aspettavo di giocare con lei. Per me è già una rivincita. L’importante è non cadere ma rialzarsi”.

Infine, i concorrenti sono tornati alla Camera per conoscere il giudizio che ha decretato l’uscita di Helena con il 51% dei voti contro il 43% di Shaila. Il resto dei candidati, ovvero Ilaria (4%), Tommaso (1%) e Luca (1%) non sono mai stati fattori determinanti nella nomination.

La vittoria di Shaila Gatta al televoto ha scioccato tutti perché andava contro le previsioni e i sondaggi online che avevano pubblicizzato Helena come favorita. L’espulsione della modella considerata uno dei pilastri dello show è stata accolta con un’ondata di emozioni sia dentro che fuori dalla Camera. Molti concorrenti, guidati da Javier, hanno brindato a Helena, inneggiando a un così grande traguardo. Amanda Lecciso, molto legata alla modella, è scoppiata a piangere per la delusione di doverla salutare.

“Non siamo così stupide”, ha detto Gatta

Non appena il verdetto è stato pronunciato, Shaila Gatta è felicissima del suo trionfo, si stringe attorno al suo compagno Lorenzo ma non risparmia commenti al vetriolo. Più opportunamente, in una dichiarazione carica ha osservato: “Adesso sono tutti gentili. Mi fanno morire perché non gliene frega niente di te, poi qualcuno esce e ti abbracciano tutti. Ma tutti, intendo quelli che erano dall’altra parte. Pensano che siamo stupide” ha aggiunto benzina sul fuoco. Le persone sono divise sulla grande rivelazione: alcuni si sono ritrovati ad applaudire l’onestà di Shaila, mentre altri hanno ritenuto che fosse troppo aggressiva.

I feed dei social media sono pieni di discussioni e i like di #GrandeFratello e #ShailaGatta sono rapidamente diventati di tendenza. Nella situazione attuale del Grande Fratello, il conflitto tra Helena Prestes e Shaila Gatta è una delle scene più grandiose. Helena è stata una delle concorrenti che ha attirato molta attenzione per il suo carattere forte e la sua natura appariscente. Ma al contrario, Shaila ha dimostrato di agire con decisione in situazioni difficili, anche se con detrattori e fan.