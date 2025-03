Grande Fratello, Lorenzo al centro della polemica: scopri cosa è stato mostrato!

Con l’avvicinarsi della finale del Grande Fratello, le controversie che circondano Lorenzo Spolverato continuano a suscitare un acceso dibattito. Mentre i concorrenti si preparano a vivere gli ultimi giorni all’interno della casa, il pubblico e i media non smettono di commentare gli eventi degli ultimi sei mesi di trasmissione. Lorenzo è diventato il fulcro delle critiche, tanto da generare un vero e proprio “Caso Spolverato”.





La questione è stata ripresa anche dalla Rai, che ha dedicato un segmento alla situazione durante la puntata del 22 febbraio di Tv Talk su Rai 3. Questo è il terzo approfondimento sull’argomento in meno di due settimane, evidenziando l’eco mediatica delle azioni di Lorenzo.

In precedenza, il tema era stato trattato a Uno Mattina in Famiglia, dove il conduttore Gianni Ippoliti ha mostrato clip di Lorenzo mentre saltava sul letto di Stefania Orlando e compiva gesti controversi alle spalle dell’ex showgirl. I conduttori, Beppe Convertini e Monica Setta, hanno descritto la situazione come “gravissimo”, sottolineando l’eccezionalità di tali contenuti per una rete che solitamente evita di criticare programmi concorrenti.

Tra gli ospiti di Tv Talk, la giornalista del Corriere della Sera, Grazia Sambruna, ha espresso un giudizio severo sull’attuale edizione del reality. Ha affermato: “Edizione insalvabile: andavano presi provvedimenti molto prima. Le squalifiche, per esempio, mai arrivate. E qui c’è una grossa responsabilità della rete: quel tipo di concorrenti fuori controllo attira e alimenta un pubblico che sui social poi si comporta come loro.”

Le polemiche non si limitano ai comportamenti di Lorenzo, ma si estendono anche ai cosiddetti “fandom tossici”, che prendono di mira i familiari dei concorrenti e gli ex inquilini della casa. Sambruna ha rivelato che, secondo una segnalazione ricevuta, i fanclub utilizzano email sottratte a privati cittadini, complete di password, per votare ripetutamente per i loro concorrenti preferiti.

Ma dove vengono reperite queste email? Sambruna ha spiegato: “Vengono prese dal dark web, ovvero una parte del web che non è facilmente controllabile anche dalle forze dell’ordine. Il pacchetto che viene recuperato dal dark web è veramente immenso, quindi ciò che avevamo ipotizzato l’altra volta di 600.000 voti per ogni fandom, in realtà qua può diventare milioni di voti. Avevamo sottostimato il numero.”

Queste rivelazioni hanno sollevato interrogativi sulla trasparenza del processo di voto e sull’integrità del programma. La questione dei fandom tossici ha attirato l’attenzione non solo dei media, ma anche delle autorità, che potrebbero essere chiamate a intervenire per garantire un ambiente di gioco equo e sicuro.