Grande Fratello, Lorenzo ha già voltato pagina? Scopri chi è la nuova misteriosa single che fa battere il suo cuore!

Lorenzo Spolverato è nuovamente sotto i riflettori, ma questa volta non solo per il suo aspetto da modello. Dopo la conclusione del Grande Fratello, il suo nome è diventato protagonista di numerose cronache rosa a seguito della clamorosa separazione da Shaila Gatta, ex velina e compagna sia dentro che fuori dalla Casa più seguita d’Italia.





Nel corso del reality, Lorenzo e Shaila hanno vissuto sei mesi caratterizzati da momenti intensi, tra baci appassionati, litigi accesi e riavvicinamenti inaspettati. Sembrava che il loro amore potesse prosperare anche dopo le telecamere. Tuttavia, dopo l’uscita di Shaila durante la semifinale, la giovane ha avuto l’opportunità di rivedere il loro rapporto con una nuova prospettiva, analizzando le immagini del loro legame con maggiore lucidità. Questa riflessione ha portato alla decisione di interrompere definitivamente la loro storia, comunicandolo in diretta e lanciando accuse pesanti nei confronti di Lorenzo, scatenando così una vera tempesta mediatica.

La coppia era stata etichettata da molti come “tossica” a causa della loro dinamica altalenante e dei continui conflitti. L’opinione pubblica si è spaccata: alcuni hanno applaudito il coraggio di Shaila, mentre altri hanno criticato la sua scelta drastica. Nonostante la conclusione del programma, le voci di gossip continuano a circolare, e ora si parla di un possibile riavvicinamento o confronto tra i due ex concorrenti in un altro reality.

Secondo le indiscrezioni sempre più insistenti, Lorenzo e Shaila potrebbero essere tra i partecipanti di The Couple 2025, un nuovo format di Canale 5 dedicato a coppie famose e in crisi. Questo programma prevede la partecipazione di ex fidanzati con “questioni irrisolte”, un’idea che sembra adattarsi perfettamente alla situazione dei due ex gieffini.

A dare ulteriore impulso ai rumors è stata la prima concorrente ufficiale del programma, Jasmine Carrisi, figlia del noto cantante Al Bano, che ha annunciato la sua partecipazione a Mattino 5 in coppia con l’ex fidanzato Pierangelo Greco. Un particolare ha però attirato l’attenzione dei fan: Jasmine ha iniziato a seguire Lorenzo Spolverato su Instagram. Si tratta di una semplice coincidenza o c’è un significato più profondo dietro questo gesto?

Molti hanno interpretato questo “follow” come un segnale significativo. Jasmine, che ha seguito con entusiasmo il Grande Fratello per sostenere sua zia Amanda Lecciso, ha deciso di seguire Lorenzo solo dopo la sua rottura con Shaila. Alcuni vedono in questo gesto un possibile interesse romantico, mentre altri lo considerano semplicemente un legame legato a dinamiche televisive e social.