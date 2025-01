Grande Fratello, Lorenzo sotto accusa: parole choc su Helena dopo il richiamo di Signorini

Non è stata una puntata semplice quella del Grande Fratello andata in onda mercoledì sera. Alfonso Signorini ha aperto la serata con un avvertimento, annunciando che avrebbe affrontato le recenti tensioni scoppiate dopo Capodanno. Rivolgendosi ai concorrenti nel salotto della Casa, il conduttore ha fatto un richiamo ufficiale a Ilaria Galassi, Jessica Morlacchi e Helena Prestes, accusate di comportamenti che hanno superato i limiti accettabili.





“Il limite, per diverse ragioni, è stato evidentemente superato in tutti e tre i casi”, ha dichiarato Signorini, spiegando che il pubblico avrebbe deciso il destino delle concorrenti. Le tre sono state messe in nomination d’ufficio, senza diritto di voto, per affrontare il televoto insieme agli altri nominati della serata.

Gli episodi di tensione nella Casa

Le decisioni della produzione si ricollegano a episodi di tensione e atteggiamenti provocatori avvenuti nelle ultime settimane. Tra i momenti più discussi, le frasi provocatorie di Jessica Morlacchi e le minacce di Ilaria Galassi, oltre a un episodio che ha coinvolto Helena Prestes, che ha perso il controllo lanciando un bollitore dopo un battibecco per del pane con Jessica.

L’annuncio di Signorini ha portato Jessica ad abbandonare la Casa come segno di protesta, scatenando reazioni contrastanti tra i concorrenti. Alcuni, come Ilaria Galassi e Lorenzo Spolverato, hanno apertamente criticato le decisioni prese dalla produzione, definendole ingiuste.

Le dichiarazioni di Lorenzo su Helena

Nonostante l’avvertimento di Signorini, il comportamento di Lorenzo Spolverato ha continuato a destare scalpore. In un video divenuto virale, Lorenzo è stato ripreso mentre parlava di Helena Prestes, suggerendo agli altri di isolarla: “Devono dire stai zitta e lasciarla da sola”.

Queste parole hanno suscitato indignazione, soprattutto alla luce del discorso fatto da Signorini, che aveva richiamato tutti i concorrenti alla responsabilità e al rispetto reciproco. Sui social, il video ha scatenato critiche feroci contro Lorenzo: “Non hai capito nulla del discorso di Signorini. Sei stato graziato per 3 mesi”, si legge in un commento su X. Altri utenti hanno definito Lorenzo “raccomandato” e accusato di fomentare atteggiamenti di branco.

Le dichiarazioni di Lorenzo, insieme a quelle di altri concorrenti come Shaila e Tommaso, hanno alimentato un acceso dibattito sui social, dove molti spettatori chiedono provvedimenti più severi. Alcuni utenti hanno invocato l’espulsione immediata di Lorenzo, sottolineando la gravità delle sue parole e il cattivo esempio che comportamenti simili possono dare al pubblico.