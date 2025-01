Grande Fratello: Lorenzo Spolverato accusa Javier Martinez – rivelazione choc sui voli con i messaggi dei fan

Nuove polemiche esplodono nella Casa del Grande Fratello con l’ennesimo scontro tra Lorenzo Spolverato e Javier Martinez. I due concorrenti, ormai ai ferri corti, sono tornati a fronteggiarsi, alimentando le discussioni tra i fan del reality show. Questa volta, Lorenzo ha lanciato una pesante accusa riguardo ai numerosi messaggi aerei che Javier riceve ogni giorno, sollevando dubbi sulla veridicità della sua popolarità.





Lorenzo ha condiviso la sua teoria con Shaila Gatta, suggerendo che Javier possa essere il finanziatore di questi aerei che sorvolano la Casa, una pratica che ha portato a una nuova ondata di critiche sui social. I sostenitori di Javier, uniti sotto il nome di “La Flotta”, sono estremamente attivi e coordinate, tanto da inviare regolarmente messaggi di supporto a favore del loro beniamino.

Nel frattempo, Lorenzo ha visto una minore attenzione dai suoi fan, con striscioni principalmente legati al suo legame con Shaila, soprannominato “Shailenzo”, mentre le sue fan individuali, le “Lolliners”, sono meno numerose. La dichiarazione di Lorenzo ha suscitato un’ondata di indignazione da parte degli ammiratori di Javier, accusando il modello milanese di essere irrispettoso e di calunniare il pallavolista argentino.

Questa accusa è solo l’ultima di una serie di provocazioni lanciate da Lorenzo nei confronti di Javier, e ha alimentato ulteriormente la tensione tra i concorrenti. Non è la prima volta che Lorenzo si lascia andare a commenti fuori luogo, come in un recente episodio in cui sembrava augurare un infortunio a Javier. Anche Shaila Gatta è stata coinvolta nella polemica, accusata di “rosicare” per la situazione. Con il programma che continua a far crescere la sua attenzione, è evidente che questi episodi stiano diventando sempre più centrali nella narrativa del Grande Fratello.