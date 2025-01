Grande Fratello, Lorenzo Spolverato contro Helena: “Protetta perché viene dalle favelas”. Scoppia la polemica

Nel clima sempre più teso della Casa del Grande Fratello, Lorenzo Spolverato ha sollevato un dibattito acceso con le sue dichiarazioni su Helena Prestes, accusandola di essere “protetta” dalla produzione a causa delle sue origini nelle favelas brasiliane. Durante una conversazione con gli altri concorrenti, Lorenzo ha espresso il suo dissenso nei confronti del trattamento riservato a Helena, alimentando polemiche sia all’interno della Casa che tra il pubblico.





Le dichiarazioni di Lorenzo

Lorenzo, parlando con gli altri inquilini, ha criticato apertamente Helena:

“Non sono d’accordo con quello che è successo. Se c’è scritto in un comunicato che lei ha reagito alle tante provocazioni, non è vero. È la prima a farle, quindi reagisce come tutti. Non mi va che si usi il fatto che proviene dalle favelas, perché ognuno di noi ha difficoltà.”

Lorenzo ha poi rincarato la dose, sottolineando il suo punto di vista:

“È una persona che deve stare sola per capire le sue azioni, invece no: ha sempre qualcuno su cui appoggiarsi.”

Il dibattito nella Casa

La conversazione ha visto anche l’intervento di altri concorrenti. Shaila Gatta ha commentato con tono critico: “Allora è dura di comprendonio.” Successivamente, Tommaso Franchi ha aggiunto: “Com’è dura di comprendonio Helena, lo è anche Jessica Morlacchi. Altrimenti non sarebbero arrivate a questo scontro.”

Tuttavia, Lorenzo ha cercato di distinguere le situazioni, affermando:

“Io sono il primo a dire che Jessica ha avuto atteggiamenti sbagliati. Ma su Helena non si dice mai nulla in puntata, mentre su Jessica ho sempre detto la mia.”

Le affermazioni di Lorenzo hanno scatenato un acceso dibattito sui social. Molti spettatori hanno percepito le sue parole come insensibili, accusandolo di minimizzare le difficoltà che Helena potrebbe aver affrontato a causa delle sue origini. Su X (ex Twitter), alcuni utenti hanno scritto:

“Ma Lorenzo che viene giustificato per il suo passato da bullo parla di protezione? Non si rende conto dell’ipocrisia.”

Altri, invece, hanno difeso il suo punto di vista, sostenendo che Lorenzo stia solo mettendo in discussione l’imparzialità della produzione del reality. Un utente ha commentato:

“Non è questione di favelas, ma di regole uguali per tutti. Lorenzo ha ragione: certe situazioni vengono gestite con troppa indulgenza.”

Non sono mancati attacchi diretti al gieffino. Alcuni spettatori lo hanno accusato di incoerenza, ricordando come lui stesso e la fidanzata Shaila siano stati “graziati” in passato per comportamenti controversi. Un utente ha scritto:

“Fategli presente che lui e Shaila sono stati protetti più volte dalla produzione. Non può fare la morale agli altri.”

I dissapori tra Lorenzo e Helena non sono nuovi. In passato, Lorenzo ha utilizzato termini che alcuni hanno percepito come denigratori nei confronti della modella brasiliana. La tensione tra i due si è intensificata negli ultimi giorni, soprattutto dopo gli episodi che hanno coinvolto Jessica Morlacchi, culminati nell’abbandono della cantante dalla Casa.

Le dichiarazioni di Lorenzo non fanno che alimentare il clima già esplosivo all’interno del Grande Fratello, dove i contrasti personali si intrecciano con le dinamiche del gioco. Il prossimo confronto diretto tra Lorenzo e Helena potrebbe rappresentare uno dei momenti chiave delle prossime puntate.

Resta da vedere se la produzione deciderà di intervenire per placare le polemiche o se il confronto tra Lorenzo e Helena sarà lasciato evolvere liberamente. Intanto, il pubblico continua a dividersi, tra chi sostiene le critiche di Lorenzo e chi lo accusa di aver oltrepassato il limite. Una cosa è certa: il Grande Fratello continua a tenere alta l’attenzione con dinamiche sempre più imprevedibili.