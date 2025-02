Grande Fratello, Lorenzo Spolverato sotto accusa: il gesto che ha scatenato il pubblico

Il gesto di Lorenzo Spolverato al Grande Fratello ha fatto infuriare il pubblico, con un video virale che ha sollevato accuse gravissime: scoppia la polemica sui social.

Un episodio molto controverso ha coinvolto Lorenzo Spolverato al Grande Fratello, scatenando una furiosa reazione da parte del pubblico. Dopo uno scontro acceso con Iago Garcia in diretta, Lorenzo è finito al centro delle polemiche per un video che ha subito fatto il giro dei social. In esso, il concorrente sembra fare un saluto accompagnato da gesti che richiamano tristemente al nazismo, un comportamento che ha sollevato critiche pesanti da parte degli utenti.





La tensione tra Lorenzo e Iago è esplosa proprio a causa delle dichiarazioni di Lorenzo nei confronti di Helena Prestes, ma la situazione è peggiorata quando Iago ha preso le parti della modella, accusando Lorenzo di non avere rispetto né per le donne né per le persone più adulte. Iago ha sottolineato anche la mancanza di educazione di Lorenzo, definendolo una “persona da brividi” e ritenendo inaccettabile il suo comportamento nei confronti di Bernardo Cherubini.

Nel pieno del confronto, un video compromettente è emerso, mostrando Lorenzo che, dopo un saluto a Iago, esegue una serie di gesti e urla che richiamano simboli legati al nazismo. Questo gesto ha suscitato un’ondata di indignazione sui social, dove molti spettatori hanno richiesto che Lorenzo venisse immediatamente squalificato. Le parole di alcuni utenti sono state particolarmente dure: “Vergognoso! Se non viene squalificato siete complici” e “Questo non dovrebbe stare nemmeno tra il pubblico”, sono solo alcuni dei commenti che hanno inondato i social network.

Il pubblico non ha risparmiato neanche il Grande Fratello, accusando la produzione di non intervenire adeguatamente in una situazione tanto delicata. Molti ricordano il caso di Clizia Incorvaia, che fu squalificata per un atteggiamento altrettanto controverso, e si chiedono se Lorenzo subirà la stessa sorte.

Questa vicenda ha messo in evidenza non solo un grave comportamento all’interno della casa, ma anche il potere delle azioni e dei gesti nel mondo dei reality, dove ogni comportamento può influire profondamente sull’opinione del pubblico e sul futuro dei concorrenti.