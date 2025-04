Grande Fratello, “Ma che bel trio, eh?”: Helena e Javier avvistati con un altro ex concorrente

Dopo la loro uscita dalla casa del Grande Fratello, Helena Prestes e Javier Martinez sembrano aver consolidato il loro legame, diventando una delle coppie più seguite del momento. I due ex concorrenti del reality sono stati recentemente paparazzati a Milano, come riportato dal settimanale Chi nel numero in edicola dal 9 aprile 2025. Tra appuntamenti e momenti di svago, la coppia si è mostrata particolarmente affiatata, condividendo anche momenti di convivialità con amici.





Tra le persone che Helena e Javier stanno frequentando c’è Federico Chimirri, ex coinquilino della casa del Grande Fratello con cui entrambi avevano instaurato un rapporto speciale già durante il programma. Le foto pubblicate li ritraggono insieme durante un aperitivo nel centro di Milano, ma questa frequentazione non sembra essere apprezzata da tutti. Sui social, infatti, non sono mancate le critiche: “Ma proprio Federico? Proprio quello più antipatico” o “Ammazza che trio, ma siamo sicuri?”, hanno scritto alcuni utenti. Nonostante i commenti negativi, la coppia appare serena e indifferente alle polemiche.

Nel frattempo, Javier Martinez ha approfittato di un’intervista a Verissimo per fare una dichiarazione d’amore pubblica alla sua compagna. “Io la amo, sono innamoratissimo di lei e spero che andrà tutto benissimo. Dei figli? Vorrei diventare padre giovane e quindi mi piacerebbe”, ha rivelato, confermando la solidità del rapporto con Helena.

Sui loro profili social, i due condividono numerosi contenuti che li ritraggono insieme, mostrando momenti di quotidianità e complicità che hanno conquistato i fan. Tuttavia, l’attenzione mediatica non si limita alla loro relazione. Si parla infatti anche del futuro del Grande Fratello e delle possibili novità che potrebbero riguardare il programma nella prossima stagione televisiva.

Secondo alcune indiscrezioni, i vertici Mediaset starebbero valutando un cambio di conduzione per il reality. Tra giugno e luglio, Pier Silvio Berlusconi presenterà i nuovi palinsesti per la stagione 2025-2026, e tra le ipotesi più discusse c’è quella di affidare ad Alfonso Signorini la conduzione di Pomeriggio Cinque, che tornerebbe con un format rinnovato per competere con La Vita in Diretta di Alberto Matano. Se questa scelta venisse confermata, Signorini potrebbe lasciare la guida del Grande Fratello, aprendo la strada a una nuova conduzione. Tra i nomi più accreditati per sostituirlo figura quello di Simona Ventura, che potrebbe portare una ventata di novità al programma.