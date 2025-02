Grande Fratello, Maria Teresa Ruta preoccupata per Giglio: “Gliel’ho visto fare”

Maria Teresa Ruta ha espresso forte preoccupazione per alcuni gesti di Luca Giglioli, detto Giglio, che ha raccontato di spegnersi sigarette sulla pelle e di procurarsi tagli. La vicenda ha acceso il dibattito sui social.





Momento di riflessione nella Casa del Grande Fratello, dove una conversazione tra i concorrenti ha portato alla luce un tema delicato. Luca Giglioli, conosciuto come Giglio, aveva già raccontato in passato un episodio particolare: una ragazza, fuori da una discoteca, gli aveva spento una sigaretta sul braccio.

L’episodio era passato quasi inosservato in quel momento, visto che il gieffino lo aveva descritto con leggerezza, come un semplice “ricordo di vita”. Tuttavia, nelle ultime ore, il tema è tornato al centro dell’attenzione, con Maria Teresa Ruta che ha manifestato un crescente disagio per alcune abitudini di Giglio.

Le parole di Maria Teresa Ruta: “Non è che c’è qualcosa sotto?”

Durante una conversazione con alcuni concorrenti, tra cui Zeudi Di Palma e Chiara Cainelli, Maria Teresa ha deciso di affrontare l’argomento, chiedendo a Giglio il motivo di certi gesti.

“Non è che c’è qualcosa di sofferenza sotto?”, ha chiesto la giornalista, riferendosi al fatto che il ragazzo si procurasse volontariamente segni sulla pelle.

A quel punto, Giglio ha minimizzato, cercando di rassicurare Maria Teresa:

“No, guarda Mary, non è autolesionismo; è solo per ricordo, lo faccio così per…”.

A quel punto, anche Shaila Gatta è intervenuta, chiedendo più dettagli:

“Ma perché, cos’è che fai?”.

La risposta di Giglio ha lasciato tutti perplessi:

“Mi spengo le sigarette sulle braccia. L’altro giorno mi sono tagliato qui da solo; perché sono le cicatrici, mi piacciono come ricordo”.

Poco dopo, la regia ha deciso di interrompere la trasmissione del dialogo, ma la questione ha subito iniziato a circolare sui social, alimentando un acceso dibattito.

La reazione del pubblico: preoccupazione sui social

Dopo la diffusione delle dichiarazioni di Giglio, molti utenti hanno espresso preoccupazione per il suo stato d’animo. In tanti si chiedono se nella Casa del Grande Fratello vengano affrontate in modo adeguato certe problematiche.

“Giglio non è normalissimo. Si vede che si trattiene. È sempre allucinato”, ha scritto un utente su X (ex Twitter).

Un altro ha aggiunto:

“Comunque all’interno di quella casa c’è una gioventù con grossi problemi e non vengono analizzati nelle dovute maniere! Può un Giglio bruciarsi con le sigarette e farsi i tagli sulla pelle? DATE UN AIUTO CONCRETO A QUESTI RAGAZZI PIENI DI RABBIA INTERIORE”.

Il dibattito è acceso, e molti si chiedono se la produzione del programma interverrà per approfondire la questione. Nel frattempo, Maria Teresa Ruta continua a osservare con attenzione il comportamento del giovane, preoccupata che dietro quei gesti possa nascondersi un malessere più profondo.