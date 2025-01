Grande Fratello nel caos totale: Biagio D’Anelli attacca i concorrenti e scatena polemiche

Biagio D’Anelli critica aspramente i concorrenti del Grande Fratello, lanciando accuse di sciopero e atteggiamenti falsi, con polemiche che esplodono sui social.

Il Grande Fratello è finito nel caos più totale. Oltre ai litigi dentro la casa, le accuse si stanno intensificando anche fuori, con Biagio D’Anelli, ex concorrente ed esperto di gossip, che ha lanciato attacchi durissimi contro i gieffini. Durante un suo intervento, D’Anelli ha rivelato un episodio che ha scatenato una forte polemica: i concorrenti della casa avrebbero deciso di scioperare togliendosi i microfoni per non far sentire l’audio agli autori, in risposta al ritorno di alcuni ex concorrenti nel gioco. Secondo Biagio, questo comportamento è del tutto inaccettabile, soprattutto considerando che i concorrenti sono profumatamente pagati per restare nella casa e non fare praticamente nulla.





Biagio D’Anelli ha accusato i concorrenti di non creare dinamiche interessanti, criticando duramente la loro presenza al programma: “Devono pregare i santi, perché sono nella casa da settimane a percepire un compenso immeritato dato che non creano dinamiche”. Il tono di Biagio è stato sarcastico e provocatorio, una critica forte che ha attirato l’attenzione di molti fan e addetti ai lavori. L’ex gieffino ha sottolineato quanto sia assurdo che i concorrenti abbiano deciso di scioperare quando sono ben remunerati per partecipare al reality show.

L’intervento di D’Anelli non si è limitato solo a questo. L’ex concorrente ha anche preso posizione in difesa di Luca, coinvolto in un acceso scontro con Lorenzo. Biagio ha rivelato che Luca ha ricordato a Lorenzo un episodio del suo soggiorno in Spagna, quando invece di concentrarsi sul programma, aveva seguito l’account Instagram di un altro concorrente, infrangendo così le regole del gioco. D’Anelli ha anche accusato Jessica, criticando la sua mancanza di coerenza, soprattutto dopo aver tolto il follow su Instagram e successivamente riavvicinata ad Helena, riconoscendo che quest’ultima è una delle concorrenti più forti.

Nel pieno della discussione, D’Anelli ha rivelato uno scambio di battute tra Luca e Lorenzo, in cui si accusavano reciprocamente di aver infranto le regole: “Io ho la coscienza pulita, tu invece di fare il paladino della giustizia pensa a difendere te stesso che non hai saputo rispondere davanti alla storia dei bigliettini”. La tensione è palpabile, e la resa dei conti sembra essere sempre più vicina.

L’attacco di Biagio D’Anelli ha suscitato una grande reazione da parte del pubblico, che si è diviso tra chi appoggia le sue critiche e chi ritiene che il reality show debba rimanere fedele alle dinamiche originali. Il clima dentro e fuori dalla casa del Grande Fratello è ormai tesissimo, con polemiche che non accennano a placarsi. La tensione sembra destinata a crescere ancora nei prossimi giorni, mentre la trasmissione continua a raccogliere consensi e dissensi tra i telespettatori.