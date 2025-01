Grande Fratello, nuovo scandalo per Lorenzo Spolverato: la proposta a Shaila Gatta infiamma i social

Un nuovo episodio del Grande Fratello ha suscitato scalpore, protagonista ancora una volta Lorenzo Spolverato. Durante la notte, il fotomodello milanese ha fatto una proposta ambigua a Shaila Gatta, la sua compagna nella casa. La conversazione, che si è svolta in bagno, ha suscitato grande sorpresa e indignazione, in quanto Lorenzo ha suggerito a Shaila di avvicinarsi a un altro concorrente, Emanuele Fiori, recentemente entrato nel reality. La proposta, espressa senza microfono per evitare che fosse ascoltata, ha scandalizzato Shaila, che non ha esitato a rivelare tutto davanti alle telecamere.





Shaila, incredula, ha reagito prontamente, esprimendo la sua sorpresa per la richiesta di Lorenzo. “Perché?” ha chiesto, visibilmente scioccata. Non contenta di mantenere il segreto, ha deciso di rivelare tutto, esclamando davanti alle telecamere: “Lorenzo mi ha appena detto: ‘Non vuoi provare a dare una speranza a Lele? Prova per una settimana’”. Il tentativo di Lorenzo di fermarla, nel momento in cui ha cercato di smentire la conversazione, è stato vano. Il tutto è stato registrato, e il suo comportamento ha rapidamente suscitato polemiche sui social.

L’episodio ha scatenato una valanga di reazioni online. Alcuni utenti hanno criticato duramente il comportamento di Lorenzo, chiedendosi se una simile dinamica fosse appropriata all’interno di una relazione. “E questa sarebbe una coppia?”, si legge in uno dei commenti. Altri hanno definito la proposta come un tentativo di manipolare la dinamica del gioco per creare un’ulteriore tensione all’interno della casa: “Non è una sorpresa, sono settimane che lo diciamo: sono fake. Mettono in scena queste situazioni per suscitare scandalo”, scrive un altro utente.

Inoltre, alcuni spettatori ricordano episodi simili nel passato della coppia. “Mi sembra una dinamica già vista… forse con Javier? Ah, sì, quando censuravano i loro confronti in piscina… è evidente che stanno organizzando qualcosa”, commenta un fan. Non manca chi riporta le parole della madre di Shaila, Lucia Gatta, che in passato aveva criticato Lorenzo definendolo un “giocatore accanito”. In effetti, molti utenti sono concordi nel ritenere che Lorenzo stia cercando di manipolare le situazioni per avere maggiore visibilità e influenzare il corso del programma.

L’episodio ha acceso il dibattito su strategie e dinamiche di gioco al Grande Fratello, con i fan che non sembrano disposti a tollerare comportamenti che considerano manipolatori o disonesti. La vicenda ha sollevato anche questioni etiche riguardo al rispetto all’interno di una relazione, portando i telespettatori a interrogarsi sulla genuinità dei rapporti tra i concorrenti.