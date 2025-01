Grande Fratello, panico e risate: Jessica Morlacchi trova Pinocchio nel letto. Lo scherzo di Helena che fa divertire il pubblico

Il ritorno di Jessica Morlacchi al Grande Fratello ha subito acceso nuove dinamiche nella casa, in particolare con Helena Prestes, una delle sue principali antagoniste. Le due concorrenti, che in passato hanno avuto scontri accesi, hanno mostrato i primi segni di distensione, ma la convivenza promette ancora momenti intensi, tra confronti e… scherzi inaspettati.





Durante una tranquilla serata nel tugurio, Helena Prestes ha deciso di rompere il ghiaccio con uno scherzo: ha nascosto una statua di Pinocchio nel letto di Jessica. La reazione di quest’ultima non si è fatta attendere:

“Quando ho alzato la coperta, ho quasi avuto un colpo! Non c’ho capito niente!”, ha dichiarato Jessica, mentre le sue urla hanno attirato l’attenzione di tutti nella casa.

Fiera del suo scherzo, Helena ha esclamato con tono divertito: “Soy estata io!” Il momento, inizialmente spaventoso, si è trasformato in una scena esilarante, apprezzata sia dagli inquilini che dal pubblico a casa.

Il confronto tra Jessica e Helena: passi verso la pace?

Nonostante lo scherzo, il clima tra Jessica e Helena sembra essere più disteso rispetto al passato. Durante la puntata di giovedì 16 gennaio 2025, le due si sono confrontate apertamente. Jessica ha ammesso di aver reagito impulsivamente alle provocazioni di Helena e ha espresso il suo dispiacere per i gesti estremi che in passato avevano caratterizzato i loro scontri, come il lancio del bollitore.

Dal canto suo, Helena ha riconosciuto che l’assenza di Jessica si era fatta sentire nella casa, sottolineando quanto fosse difficile convivere con le tensioni accumulate. Questo scambio di opinioni ha segnato un primo passo verso la riconciliazione, anche se entrambe rimangono pronte a difendere le proprie posizioni.

Il pubblico apprezza il clima più leggero tra i ripescati

Il rientro di Jessica e Helena, insieme agli altri concorrenti ripescati, sembra aver portato una ventata di leggerezza nella casa. Lo scherzo di Pinocchio è stato accolto con entusiasmo dai fan, che hanno commentato sui social la ritrovata complicità tra le due ex rivali.

“Questi momenti di leggerezza ci volevano!” ha scritto un utente su Twitter, mentre altri hanno sottolineato come lo scherzo abbia dimostrato che, nonostante le divergenze, Jessica e Helena sono in grado di convivere serenamente.

Un ritorno movimentato per Jessica Morlacchi

Con il rientro al Grande Fratello, Jessica Morlacchi ha subito conquistato l’attenzione del pubblico, sia per il confronto con Helena sia per il suo modo di affrontare le dinamiche della casa. La sua presenza promette di aggiungere ulteriore pepe a questa edizione, tra momenti di tensione e altri più leggeri che fanno sorridere tutti.