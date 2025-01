Grande Fratello: Paura e Panico in Confessionale, Helena Prestes Accusa un Malore Improvviso

Nella casa del Grande Fratello, la notte del 30 dicembre 2024 si verificò un dramma che sconvolse i concorrenti tutti in maniera intensa ed inattesa.





Helena Prestes, top model brasiliana, è stata protagonista di un violento scontro con Shaila Gatta, culminato in un attacco di panico che ha richiesto l’intervento degli altri concorrenti. Durante l’intera puntata, le due donne stavano parlando soltanto di queste cose a voce alta e con un linguaggio colorito e poco gentile.

In realtà, Shaila inizia ad accusare Helena di sfruttare la sua relazione con Zeudi Di Palma per ottenere visibilità, insinuando anche che questa pensi ancora a Lorenzo Spolverato. Le parole di Shaila hanno colpito profondamente Helena, che a sua volta ha reagito violentemente e offensivamente con frasi come “puttana!” e “schifosa!”.

Poi quando la puntata è finita, Helena, visibilmente scossa, è andata subito al confessionale, senza smettere di insultare Shaila e mostrando evidenti segni di nervosismo. A questo punto è intervenuto Luca Calvani, cercando di tranquillizzarla, e l’ha scortata nel confessionale, dove Helena ha raccontato di sentirsi sull’orlo di una crisi di aggressività.

Nel confessionale, Calvani ha definito la situazione come molto preoccupante: “Helena ha avuto un attacco di panico. Ero da solo con lei e mi sono davvero spaventato. Sono un uomo di 50 anni ma in quel momento avevo paura e non sapevo cosa fare. Inoltre non riuscivo nemmeno a toccarla”. E ’stato questo episodio a dividere le reazioni dei concorrenti all’interno della casa.

Alcuni, come Chiara Cainelli, hanno mostrato empatia per Helena riconoscendo la difficoltà della situazione. Altri, come Lorenzo Spolverato, hanno invece minimizzato l’accaduto, suggerendo che a 35 anni Helena avrebbe dovuto gestire meglio le proprie emozioni.

Lorenzo affermava: “Qui avete dato a Shaila, ma va bene. A Helena no, perché ha avuto questa cosa che dite voi? Ma ti posso dire! Sti ca! E poi quale crisi di ansia? Ha 35 anni, basta difenderla sempre”. Queste parole sono state criticate dai coinquilini e dal pubblico, mettendo in luce una mancanza di sensibilità verso il delicato tema degli attacchi di panico.

Un utente sui social ha ironizzato: “Oggi Lallo ci insegna che gli attacchi di panico se ne vanno da soli. Grazie dott. Lallo, posso stare tranquilla allora. Fra qualche anno non ne avrò più!”. Nel frattempo, sempre durante la stessa notte, Helena ha incontrato Ilaria Galassi in un nuovo episodio di tensione. Le due donne stavano parlando di certe “cose” soltanto a voce alta, ed è per poco non venuto a una zuffa fisica, come riferiva Chiara Cainelli: La Galassi, dal canto suo, teme provvedimenti disciplinari che potrebbe scaturire da questo incidente.

La notte ha dunque messo in luce la tensione esistente e l’emotività dei concorrenti nella casa del Grande Fratello, con scontri verbali non solo fosti di discussione ma anche veri e propri episodi di panico e di violenza verbale.