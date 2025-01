Grande Fratello: polemiche per la censura dei momenti di Tommaso e Mariavittoria, i fan si ribellano

La protesta dei fan di Tommaso e Mariavittoria cresce sui social dopo l’accusa di censura sui momenti della coppia. L’hashtag #Tommavi diventa virale.

Il Grande Fratello 2024 continua a essere al centro di discussioni accese, e questa volta le polemiche coinvolgono la coppia formata da Tommaso e Mariavittoria. I fan dei due concorrenti, soprannominati dai telespettatori “i Tommavi“, hanno accusato la regia del programma di censurare i loro momenti insieme. Secondo molti, le immagini della coppia vengono tagliate o trasmesse in modo ridotto, a differenza di altri concorrenti come Helena o i “Shailenzo” (Lorenzo e Shaila), che sono spesso al centro dell’attenzione.





Questa presunta censura ha scatenato un’ondata di proteste sui social, dove l’hashtag #Tommavi è diventato virale, attirando l’attenzione di migliaia di utenti. I fan hanno chiesto a gran voce una maggiore visibilità della storia d’amore tra Tommaso e Mariavittoria, evidenziando la “potenzialità” della coppia e lamentando che, al contrario, la regia continui a concentrarsi su altri aspetti più conflittuali del programma.

La protesta dei fan: video e messaggi sui social

In risposta a questa percepita ingiustizia, i sostenitori della coppia hanno invaso il social X con video che mostrano i momenti più dolci e divertenti tra i due, chiedendo che la loro storia venga mostrata in modo più completo. “Capite la potenzialità di questa coppia??? Stop censura #Tommavi. Basta censura tutto il giorno, basta triangoli, basta liti. Vogliono solo ridere e vedere good vibes,” scrivono alcuni fan in uno dei post più condivisi.

Anche i toni di altre reazioni sono forti: “Siamo costretti a cercarli riflessi negli specchi, ad usare zoom e binocolo per godere di una piccola loro interazione. SIAMO STANCHI DI INSEGUIRE. PRONTI A SPENGERE TUTTO”, scrive un altro utente. Il pubblico si è schierato in massa, accusando la regia di nascondere un rapporto sincero che potrebbe servire come esempio positivo per molti.

I motivi dietro le polemiche

La protesta contro la censura non è solo legata a una maggiore visibilità per la coppia, ma anche alla convinzione che Tommaso e Mariavittoria stiano vivendo un rapporto che potrebbe ispirare positivamente gli spettatori. Alcuni utenti, infatti, hanno sottolineato come la coppia rappresenti un esempio di amore genuino che potrebbe “cambiare la vita” di chi segue il programma. Nonostante il programma non abbia confermato ufficialmente l’intenzione di censurare i momenti della coppia, la discussione è destinata a crescere, alimentata dai messaggi che invadono i social.

In un’edizione del Grande Fratello dove le dinamiche conflittuali sembrano dominare, i fan di Tommaso e Mariavittoria chiedono di vedere più momenti positivi e autentici, affinché il programma possa mostrare un lato diverso, capace di intrattenere con buone vibrazioni. Resta da vedere se la produzione ascolterà queste richieste o se continuerà a privilegiare le dinamiche più tese all’interno della Casa.