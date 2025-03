Grande Fratello, rivelato il quarto finalista: ecco perché il pubblico ha votato per lei!

Il Grande Fratello è in fermento con l’avvicinarsi della semifinale, prevista per lunedì 24 marzo. Durante la serata, Alfonso Signorini annuncerà non solo un eliminato, ma ben due concorrenti che dovranno abbandonare la Casa. Inoltre, il pubblico avrà l’opportunità di assistere all’elezione del quarto finalista, un evento che promette colpi di scena. Già circola un nome tra i fan, anche se nulla è confermato ufficialmente.





La concorrente Chiara, originaria di Trento, è attualmente considerata la super favorita per conquistare il quarto posto nella finale, dopo Lorenzo, Jessica e Zeudi. Sebbene Chiara non disponga di un proprio fandom particolarmente ampio, ha saputo attrarre il sostegno dei fan di Zeudi, che dopo una recente lite tra Zeudi e Shaila Gatta sembrano aver deciso di cambiare rotta. Questo spostamento di voti potrebbe rompere l’alleanza tra i fan di Shaila e Lorenzo, favorendo così Chiara.

Secondo quanto riportato dal sito Il Sussidiario, da settimane i cosiddetti “big account” sui social stanno incoraggiando i sostenitori di Zeudi a votare per concorrenti che possano aiutarla strategicamente. L’obiettivo è quello di mandare in finale chi non ha legami diretti con Zeudi, ma che potrebbe ostacolare la corsa di altri concorrenti con cui ha avuto conflitti. Questo approccio ha già dato i suoi frutti: Jessica, sostenuta dai fan di Zeudi, ha superato Helena nel televoto, diventando così la seconda finalista.

Nonostante nel televoto che ha premiato Zeudi, Chiara avesse ottenuto solo lo 0,95% dei voti, ora è considerata la principale candidata per il quarto posto. Le fan di Zeudi, che possono votare anche dall’estero, sono pronte a mobilitarsi in massa per supportarla. Questo cambiamento strategico nei voti potrebbe rivelarsi decisivo.

Tuttavia, non è solo Chiara a contendere il quarto posto. Un altro nome che sta guadagnando attenzione è quello di Mariavittoria. La dottoressa ha già un suo seguito e potrebbe beneficiare della rottura dell’alleanza tra i fan di Zeudi e quelli di Shaila e Lorenzo. I sostenitori di Mariavittoria potrebbero unirsi per votare in modo compatto, rendendola una seria concorrente per il titolo di quarto finalista. Inoltre, i fan di Helena Prestes, Javier Martinez, Jessica Morlacchi, e anche di Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, si stanno organizzando per votare per lei nel caso in cui Shaila non sia presente al televoto.