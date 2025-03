Grande Fratello, rivelazioni esplosive dalla madre di Zeudi: ‘Non posso crederci!’

L’attuale edizione del Grande Fratello è destinata a essere ricordata non solo per le dinamiche interne al programma, ma anche per il fenomeno dei fandom tossici, che hanno mostrato comportamenti estremamente aggressivi. Questi gruppi di fan hanno avuto un impatto tale da influenzare gli esiti del gioco, come riportato da Striscia la Notizia, che ha parlato di furti di account e email. Zeudi Di Palma, un’ex Miss Italia, è stata una delle vittime di questa situazione, e sua madre, Mariarosaria Marino, ha deciso di rompere il silenzio per raccontare le difficoltà affrontate dalla sua famiglia.





Mariarosaria si è dichiarata molto preoccupata per gli insulti rivolti a Zeudi sui social media, in particolare quelli legati alla sua sessualità. “Sono molto ferita e preoccupata per gli insulti sui social che hanno a che fare con la sessualità di mia figlia. Zeudi ha trovato il coraggio di liberarsi al Grande Fratello, ma non c’è stato nulla di programmato. Sono preoccupata per mia figlia e per tutte le ragazze e i ragazzi come lei che ancora oggi devono sentirsi giudicati per la loro sessualità”, ha dichiarato Mariarosaria.

In aggiunta, la madre di Zeudi ha rivelato di aver dovuto coinvolgere i suoi avvocati a causa di una situazione grave che l’ha colpita direttamente. “Nel momento in cui Zeudi è diventata finalista, il mio cognome è stato accostato a quello di un clan mafioso. Questa situazione è intollerabile. Come è intollerabile che per una battuta, uno scherzo fatto da mia figlia all’interno della casa, si stia dicendo che Zeudi abbia acquistato la corona di Miss Italia”, ha spiegato Mariarosaria.

Mariarosaria ha voluto sottolineare l’importanza del concorso di Miss Italia, affermando: “Miss Italia è un concorso onesto e serio. Mia figlia ha vissuto questo concorso con impegno e amore. E Scampia l’ha celebrata in un momento complesso della nostra vita che è quello del lockdown”. Ha anche espresso gratitudine nei confronti di Mediaset per l’opportunità offerta a Zeudi, ma ha contestato il comportamento degli utenti sui social: “Io ci tengo a ringraziare Mediaset perché ha dato un’opportunità a Zeudi, ma non sono felice per come si stanno comportando sui social contro mia figlia, contro la mia persona e contro tutte le famiglie”.

La madre di Zeudi ha infine rivelato che, nonostante il suo desiderio di mantenere un equilibrio, ha subito minacce e diffamazioni. “Non ho mai parlato fino adesso per mantenere un equilibrio, però anche noi abbiamo ricevuto minacce, abbiamo subito diffamazione e calunnie. Per un bel po’ ho dovuto tenere chiuso il mio profilo personale e poi ho dovuto limitare i commenti esterni del profilo di mia figlia. Una cosa è il diritto di critica, un’altra è la diffamazione”, ha concluso Mariarosaria.