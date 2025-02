Grande Fratello, rumori sospetti nella notte: Zeudi sconvolta da Helena e Javier

Un momento di grande imbarazzo nella Casa del Grande Fratello ha messo sotto i riflettori la relazione tra Helena Prestes e Javier Martinez. I due, ormai inseparabili, hanno deciso di vivere la loro storia d’amore in modo libero, senza preoccuparsi troppo delle reazioni degli altri inquilini. Tuttavia, ciò che è accaduto nella notte ha lasciato tutti senza parole, in particolare Zeudi Di Palma, che si è trovata involontariamente coinvolta in un episodio davvero imbarazzante.





Durante un momento di confidenze con alcuni coinquilini, Zeudi ha raccontato quanto accaduto nella notte precedente. La giovane, non sentendosi bene, aveva deciso di prendere una melatonina e andare a dormire presto. Ma qualcosa l’ha svegliata:

“A un certo punto ho sentito… sai quando dici ‘oh, sta piangendo qualcuno’… e invece non era un pianto.”

A quel punto, Chiara Cainelli ha interrotto il racconto chiedendo: “Era un orgasmo?” E, con evidente imbarazzo, Zeudi ha confermato.

Helena e Javier, passione sotto le coperte: le reazioni nella Casa

Non è la prima volta che Helena e Javier vengono sorpresi a vivere momenti di intimità nella Casa. Questa volta, però, la situazione ha avuto un impatto particolare su Zeudi, che nelle settimane precedenti aveva flirtato con entrambi. La gieffina ha confidato il suo disagio a Chiara, Shaila e Giglio, che sono rimasti interdetti dal racconto.

L’episodio si è verificato dopo una romantica cena in tugurio organizzata per festeggiare il San Valentino della coppia. I due, appartatisi sotto le coperte, non si sono curati del fatto che gli altri potessero sentirli.

Critiche dal pubblico: Helena e Javier hanno esagerato?

Anche molti spettatori del programma hanno commentato l’episodio sui social, criticando il comportamento di Helena e Javier. Su X (ex Twitter), alcuni utenti hanno definito inopportuna la loro scelta di lasciarsi andare così liberamente davanti alle telecamere, soprattutto considerando che il programma è seguito anche da un pubblico giovane.

Ecco alcuni dei commenti più discussi:

“Va bene essere innamorati, ma ci sono dei limiti. Non è necessario fare certe cose davanti a tutti.”

“Sono giovani e innamorati, non vedo nulla di male. Però potrebbero avere un po’ più di rispetto per gli altri inquilini.”

Zeudi e Helena: un rapporto sempre più teso

L’episodio della notte arriva in un momento di tensione tra Zeudi e Helena. Le due hanno avuto una discussione accesa dopo che Helena ha accusato Zeudi di non esporsi abbastanza nelle dinamiche della Casa:

“Non dice mai quello che pensa quando serve, è inutile,” ha dichiarato la modella brasiliana.

Zeudi, dal canto suo, si è sfogata con altri coinquilini, raccontando di sentirsi messa in cattiva luce da Helena:

“L’ho sempre detto che non è mia amica.”

Un’edizione ricca di colpi di scena e momenti controversi

Questa edizione del Grande Fratello continua a tenere banco con le sue dinamiche esplosive e i suoi protagonisti sempre più al centro di polemiche. La relazione tra Helena e Javier, così come il rapporto teso con Zeudi, sono solo alcuni dei temi che stanno appassionando (e dividendo) il pubblico.

Non resta che vedere come evolveranno le relazioni nella Casa e se l’episodio della notte avrà conseguenze durante la prossima puntata in diretta. Una cosa è certa: al Grande Fratello, le sorprese non mancano mai.