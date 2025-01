Grande Fratello: Scontro violento tra Helena Prestes e Ilaria Galassi, il racconto di Helena

Tra la notte del 30 e del 31 dicembre 2024 una violenta lite è scoppiata nella Casa del Grande Fratello coinvolgente Helena Prestes e Ilaria Galassi.





Tutto è cominciato quando durante le nomination Helena ha rimproverato Ilaria per come aveva parlato di suo figlio chiedendole se il padre fosse stato fedele. Questo è bastato per far scoppiare la reazione di Ilaria che invece ha intimato a Helena di non nominare mai più suo figlio. Da qui in poi la situazione è peggiorata con Ilaria sempre più esagitata che ha cominciato a gridare avvicinandosi in modo aggressivo a Helena.

Le immagini più concitate, sono state tagliate dalla regia, ma secondo i racconti dei presenti, Ilaria avrebbe cercato di aggredire fisicamente Helena, tanto che La produzione è dovuta intervenire per separarle aiutati da Lorenzo Spolverato che ha preso a peso Ilaria per portarla in confessionale.

La prima a prendere coscienza della situazione è stata Chiara Cainelli che ha esclamato: “Oddio, le sta mettendo le mani addosso!”. Ancora scossa dall’accaduto, poco dopo, Helena è andata nel Telaio per confidarsi con Zeudi Di Palma dicendole che aveva avuto paura che Ilaria si avvicinasse troppo al suo volto riferendosi al suo atteggiamento aggressivo: “Lei si è avvicinata in modo pericoloso, avevo paura che mi toccasse il viso.

Spero che venga detto tutto in puntata. Ti giuro, è brutto provare paura in quella situazione.”, ha detto ancora la modella. A Fiorello ha poi concretizzato il suo timore e con la speranza che Ilaria venga squalificata: “Voglio che si parli e spero che venga squalificata subito. Se fosse successo a me, penso che sarebbe giusta una squalifica lunedì.

È stato troppo aggressivo e non si è minimamente pentita… Mi è salita paura.”. L’argomento poi si è concluso con la tragica frase ch si possa riassumere con quanto affermato a Lorenzo: “Non voglio che si avvicini mai più a me in quel modo, perché in quel caso dovrò difendermi. Ilaria mi è venuta addosso e ho ancora paura dopo quello che è successo.”.

I telespettatori, dopo l’accaduto, chiedono provvedimenti alla produzione. La grande paura scatenata in Helena da queste grosse quantità di aggressività dimostrata da Ilaria fa sperare che la produzione sappia arginare la situazione e prendere provvedimenti, così da evitare che episodi simili si ripetano.